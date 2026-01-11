|
Nedeľa 11.1.2026
Meniny má Malvína
11. januára 2026
Vodička vošla na priecestie do dráhy prichádzajúceho rušňa, zrážku neprežili dve osoby – FOTO
Pri tragickej dopravnej nehode na železničnom priecestí v Dolných Našticiach v okrese Bánovce nad Bebravou zahynuli v nedeľu popoludní dve osoby. Podľa doterajších ...
11.1.2026 (SITA.sk) - Pri tragickej dopravnej nehode na železničnom priecestí v Dolných Našticiach v okrese Bánovce nad Bebravou zahynuli v nedeľu popoludní dve osoby. Podľa doterajších zistení polície 42-ročná vodička osobného motorového vozidla zn. Volkswagen Golf z doposiaľ nezistených príčin vošla do dráhy prichádzajúceho rušňa, následkom čoho došlo k zrážke.
„Pri tejto tragickej udalosti, žiaľ, dve osoby vo veku 14 a 36 rokov, ktoré sa nachádzali v osobnom vozidle, utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. Vodička bola s vážnymi zraneniami prevezená do nemocnice. Rušňovodič bol na mieste podrobený dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Na mieste dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ Bánovce nad Bebravou začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné okolnosti, príčina vzniku nehody, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk
„Pri tejto tragickej udalosti, žiaľ, dve osoby vo veku 14 a 36 rokov, ktoré sa nachádzali v osobnom vozidle, utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. Vodička bola s vážnymi zraneniami prevezená do nemocnice. Rušňovodič bol na mieste podrobený dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.
Na mieste dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ Bánovce nad Bebravou začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné okolnosti, príčina vzniku nehody, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.
Zdroj: SITA.sk - Vodička vošla na priecestie do dráhy prichádzajúceho rušňa, zrážku neprežili dve osoby – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.
