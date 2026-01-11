Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 11.1.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Malvína
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

11. januára 2026

Vodička vošla na priecestie do dráhy prichádzajúceho rušňa, zrážku neprežili dve osoby – FOTO


Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda Zrážka vlaku s autom

Pri tragickej dopravnej nehode na železničnom priecestí v Dolných Našticiach v okrese Bánovce nad Bebravou zahynuli v nedeľu popoludní dve osoby. Podľa doterajších ...



Zdieľať
zrazka rusna s autom v dolnych nasticiach v okrese banovce nad bebravou 676x507 11.1.2026 (SITA.sk) - Pri tragickej dopravnej nehode na železničnom priecestí v Dolných Našticiach v okrese Bánovce nad Bebravou zahynuli v nedeľu popoludní dve osoby. Podľa doterajších zistení polície 42-ročná vodička osobného motorového vozidla zn. Volkswagen Golf z doposiaľ nezistených príčin vošla do dráhy prichádzajúceho rušňa, následkom čoho došlo k zrážke.


„Pri tejto tragickej udalosti, žiaľ, dve osoby vo veku 14 a 36 rokov, ktoré sa nachádzali v osobnom vozidle, utrpeli zranenia, ktorým na mieste podľahli. Vodička bola s vážnymi zraneniami prevezená do nemocnice. Rušňovodič bol na mieste podrobený dychovej skúške, ktorá skončila s negatívnym výsledkom,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková.

Na mieste dopravnej nehody zasahovali všetky záchranné zložky. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície OR PZ Bánovce nad Bebravou začal trestné stíhanie pre prečin usmrtenia. Presné okolnosti, príčina vzniku nehody, ako aj miera zavinenia sú predmetom ďalšieho vyšetrovania.


Zdroj: SITA.sk - Vodička vošla na priecestie do dráhy prichádzajúceho rušňa, zrážku neprežili dve osoby – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Dopravná nehoda Tragická dopravná nehoda Zrážka vlaku s autom
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Grendel varuje pred zásahom do nezávislých úradov, hovorí o politických nomináciách a pripomína neriešený záchrankový tender – VIDEO
<< predchádzajúci článok
Pellegrini priznal kontakt s Hlasom, vplyv na rozhodovanie však odmieta. Pomenoval aj hlavné chyby strany

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 