 24hod.sk    Z domova

08. marca 2026

Grendel žiada od Blanára transparentnosť, verejnosť má podľa neho vedieť o preletoch amerických lietadiel


Poslanec NR SR Gábor Grendel (Hnutie Slovensko) vyzval ministra zahraničných vecí



Zdieľať
6603eba16f1b8775330879 676x488 8.3.2026 (SITA.sk) - Poslanec NR SR Gábor Grendel (Hnutie Slovensko) vyzval ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby pravidelne informoval parlament aj verejnosť o preletoch amerických vojenských lietadiel cez slovenský vzdušný priestor v súvislosti s konfliktom na Blízkom východe.


„Vyzývame ministra zahraničných vecí Juraja Blanára, aby raz do týždňa informoval brannobezpečnostný výbor aj verejnosť o všetkých preletoch amerických vojenských lietadiel cez vzdušný priestor Slovenskej republiky – odkedy sa začal útok na Irán až do skončenia tohto vojenského ťaženia,“ uviedol Grendel. Podľa jeho slov majú občania právo vedieť, koľko lietadiel cez Slovensko preletelo a aký náklad prevážali.

Poslanec kritizoval aj to, že vláda nezvolala Bezpečnostnú radu štátu napriek napätej situácii na Blízkom východe. „V Česku aj v Maďarsku premiéri videli dôvod zvolať bezpečnostnú radu. Na Slovensku sa zvoláva len vtedy, keď si premiér vymyslí rozprávku o dlažobných kockách alebo o gruzínskom prevrate. Keď sa reálne niečo deje a slovenskí občania uviaznu na Blízkom východe, bezpečnostná rada sa nezvoláva,“ vyhlásil Grendel.


Zdroj: SITA.sk - Grendel žiada od Blanára transparentnosť, verejnosť má podľa neho vedieť o preletoch amerických lietadiel © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Bezpečnostná rada Blízky východ brannobezpečnostný výbor Ficova vláda 2023 - 2027 (koalícia Smer-SD Hlas-SD SNS) minister zahraničných vecí a európskych záležitostí Opozícia Slovenský vzdušný priestor
