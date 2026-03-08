Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Nedeľa 8.3.2026
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Alan, Alana
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

08. marca 2026

Znepokojené matky protestovali pred Slovnaftom, kritizujú členstvo Miroslava Lajčáka v dozornej rade – FOTO


Tagy: iniciatíva Znepokojené matky MDŽ Medzinárodný deň žien Protest

Občianske združenie Znepokojené matky pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v nedeľu zorganizovalo ...



Zdieľať
znepokojene matky 676x507 8.3.2026 (SITA.sk) - Občianske združenie Znepokojené matky pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v nedeľu zorganizovalo pokojný protest pred areálom spoločnosti Slovnaft. Verejne vyzvali na transparentnosť a morálnu zodpovednosť predstaviteľov spoločnosti Slovnaft v súvislosti s členstvom Miroslava Lajčáka v dozornej rade spoločnosti. Znepokojené matky pripomenuli, že Lajčák bol dlhoročný priateľ usvedčeného sexuálneho predátora Jeffreyho Epsteina, a je mnohokrát spomínaný v kauze zneužívania žien a maloletých.

MDŽ ako výzva na ochranu žien


Protestujúce ženy zdôraznili, že Medzinárodný deň žien nie je len symbolickým sviatkom, ale dňom, kedy je potrebné upozorniť na potrebu ochrany žien a dievčat pred násilím, zneužívaním a systémovým zlyhaním elít. Na zhromaždení sa zúčastnilo približne tucet žien, ktoré držali veľký transparent s nápisom Aká firma, taká dozorná rada.

„Prišli sme vyjadriť solidaritu s obeťami kauzy Epstein, ktoré sú aj na Slovensku. Ochrana detí a žien musí byť absolútnou prioritou. Sme znechutené, že Lajčák je stále členom dozornej rady Slovnaftu. Je znepokojujúce, ako ľahko sa spoločnosť dokáže tváriť, že sa nič nestalo. Každé podozrenie, ktoré sa dotýka zneužívania, obchodovania s ľuďmi musí byť preverené bez ohľadu na privilegované postavenie dotknutých osôb. Dosť bolo mlčania. Žiadame okamžité vysvetlenia a vyvodenie zodpovednosti,“ uviedla Veronika Bošanská zo združenia Znepokojené matky.

Na protest prišli aj ďalšie aktivistky


Informácie o blízkych vzťahoch Lajčáka a Epsteina sú verejne známe už od novembra. Lajčák odstúpil z pozície poradcu premiéra, avšak platené miesto v dozornej rade si zatiaľ ponecháva a Slovnaft sa k téme nevyjadruje.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem


„Ponechanie pána Lajčáka v dozornej rade ukazuje veľa o charaktere spoločnosti Slovnaft. O morálnom nastavení fosílnych spoločností nemáme žiadne ilúzie. No aj tak platí, aká organizácia, takí ľudia v jej vedení. Takto vyzerá spojenie moci, peňazí a patriarchátu.” dodala Bošanská.

Na proteste sa zúčastnili aktivistky zo študentského hnutia Z lavíc do ulíc a feministickej organizácie Aspekt. Znepokojené matky už takmer 7 rokov upozorňujú na potrebu spravodlivých riešení klimatickej krízy, rodovú rovnosť a ochranu zraniteľných skupín.


Zdroj: SITA.sk - Znepokojené matky protestovali pred Slovnaftom, kritizujú členstvo Miroslava Lajčáka v dozornej rade – FOTO © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: iniciatíva Znepokojené matky MDŽ Medzinárodný deň žien Protest
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Grendel žiada od Blanára transparentnosť, verejnosť má podľa neho vedieť o preletoch amerických lietadiel
<< predchádzajúci článok
Polícia začala trestné stíhanie, nález dvoch tiel v byte v Bratislave vyšetrujú ako vraždu

©2005-2026 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 