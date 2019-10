Greta Thunbergová odmietla cenu za ochranu životného prostredia

Na snímke švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová sa preplavila cez Atlantický oceán na jachte s nulovými emisiami. Foto: TASR/AP Na snímke švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová sa preplavila cez Atlantický oceán na jachte s nulovými emisiami. Foto: TASR/AP

Štokholm 30. októbra (TASR) - Švédska environmentálna aktivistka Greta Thunbergová (16) odmietla cenu za ochranu životného prostredia, ktorú jej v utorok udelila Severská rada. Informovala o tom rakúska stanica ORF.Thunbergová dostala ocenenie za to, že sa jej podarilo mobilizovať milióny ľudí na celom svete k tomu, aby v kritickom momente, v akom sa v súčasnosti nachádzame, od politikov požadovali konkrétne činy v súvislosti s bojom proti klimatickej zmene.Mladá aktivistka sa poďakovala za udelenie ocenenia, ktoré pre ňu predstavuje veľkú česť, ako napísala na Instagrame. Klimatické hnutie však podľa nej nepotrebuje žiadne ďalšie ceny, ale politikov, ktorí budú počúvať a riadiť sa poznatkami vedy, zdôvodnila svoj postoj. Thunbergová sa vzdala aj finančnej odmeny spojenej s ocenením vo výške 350.000 dánskych korún (46.850 eur).Thunbergová inšpirovala celosvetové študentské demonštrácie za ochranu klímy, ktoré sa konajú pod heslom Fridays for Future (Piatky pre budúcnosť). V septembri 2018 každý deň protestovala pred švédskym parlamentom a žiadala, aby politici spravili viac v boji proti klimatickým zmenám.Počas slávnostnej ceremónie v Štokholme vyhlásili dve zástupkyne hnutia Piatky pre budúcnosť v mene Thunbergovej (ktorá sa momentálne nachádza v Spojených štátoch), že škandinávske krajiny patria medzi tie štáty, ktoré by mohli pre klímu urobiť čo najviac, avšak v zásade nerobia nič. Citovali pritom slová Thunbergovej, ktorá na Instagrame upozornila na vysoké množstvo vyprodukovaných emisií, ako aj ekologickú stopu, ktorú tieto krajiny v prepočte na osobu zanechávajú.Členmi Severskej rady sú Dánsko, Fínsko, Island, Nórsko a Švédsko. Rada každoročne udeľuje ceny za literatúru, film, hudbu a životné prostredie.