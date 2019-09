Griezmann po výhre nad Villarrealom: Sme ďaleko od toho najlepšieho

Na archívnej snímke francúzsky útočník Antoine Griezmann. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Barcelona 25. septembra (TASR) - Katalánsky futbalový veľkoklub FC Barcelona sa po nečakanej prehre na ihrisku Granady vrátil na víťaznú vlnu v španielskej La Lige, no suverenita z minulej sezóny mu stále chýba. Po góloch Antoinea Griezmanna a Arthura viedol v utorkovom zápase s Villarrealom (2:1) už po 15 minútach 2:0, no tesne pred prestávkou Santi Cazorla znížil a v druhom polčase mala "žltá ponorka" viacero príležitostí na vyrovnanie.Barcelonu navyše naďalej trápi zdravotný stav Argentínčana Lionela Messiho, ktorý pre svalové problémy cez prestávku preventívne striedal.povedal podľa AFP strelec úvodného gólu domácich Griezmann.Francúzsky útočník, ktorý prestúpil do Barcelony z Atletica Madrid, sa nevyhol ani otázke o svojej pozícii v novom tíme.odpovedal Griezmann.Villarreal mal viac z hry v pasáži po zmene strán, keď Messiho vystriedal Ousmane Dembele. Útočná sila "blaugranas" sa opäť zvýšila v 78. minúte, keď prišiel na trávnik mladík Ansu Fati.zhodnotil duel Cazorla.