Na Svetových plážových hrách ANOV v Dauhe sa predstavia štyria Slováci

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Dauha 25. septembra (TASR) - Od 11. do 16. októbra sa v katarskej Dauhe uskutočnia premiérové Svetové plážové hry (WBG) Asociácie národných olympijských výborov (ANOV). Na nové multišportové podujatie vyšle Slovenský olympijský a športový výbor (SOŠV) deväťčlennú výpravu, informoval webový portál SOŠV.Pôvodne sa do Dauhy kvalifikovali iba traja slovenskí športovci z dvoch športových odvetví - karatisti Ema Brázdová a Peter Fabián (obaja v súborných cvičeniach kata) a akvatlonista Marek Pavúk (v trojici kandidátov, určených ITU, boli okrem neho ešte Matúš Verbovský a Oliver Dodok). Dodatočne však Slovensko dostalo aj miestenku v ženskom diaľkovom plávaní, ktorú využije Karolína Balážiková.Slovenskú výpravu v Dauhe povedie športový riaditeľ SOŠV Roman Buček, ako lekár v nej bude Roman Fano a ako tréneri Peter Baďura (karate), Michal Varga (akvatlon) a Peter Gutian (diaľkové plávanie).Dauha ako organizátor I. WBG zaskakuje za kalifornské San Diego, ktoré sa usporiadateľského práva na jar vzdalo. Uskutočnia sa tam len súťaže v surfingu, pretože na mori v Dauhe nebývajú dostatočne veľké vlny. Na hrách sa očakáva účasť 1240 športovcov z viac ako z 90 krajín. V programe I. WBG je 14 športových odvetví - basketbal 3 proti 3, plážový futbal, plážová hádzaná, karate - kata, kiteboarding, skejtbording, športové lezenie, surfing, diaľkové plávanie, plážový tenis, akvatlon, plážový volejbal, vodné lyžovanie, plážové zápasenie a surfing.Súťaže plážových hier sa uskutočnia v dvoch zónach. Prevažná časť súťaží a slávnostný otvárací ceremoniál sa uskutoční na katarskej pláži vzdialenej približne 12 minút jazdy autom od dediny športovcov. Turnaje v plážovej hádzanej, plážovom volejbale a plážovom tenise odohrajú v športovom komplexe pre plážové športy Gharafa vzdialenom od dediny športovcov do 20 minút jazdy.