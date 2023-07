Grilovačky v parkoch a lesoch Viedne sú zakázané, v dôsledku horúčav a sucha hrozí nebezpečenstvo požiaru

18.7.2023 (SITA.sk) - Viedeň zakázala grilovanie vo verejných parkoch a lesoch, pričom predstavitelia mesta varovali verejnosť pred rizikom vzniku lesných požiarov. Informuje o tom spravodajský portál CNN.„V dôsledku nedostatku trvalých zrážok viedenské lesy vyschli. Z dôvodu možného nebezpečenstva lesných požiarov platí v súčasnosti pre Viedeň zákaz grilovania,“ uvádza sa vo vyhlásení na webovej stránke mestskej rady.Okrem zákazu grilovania majú obyvatelia rakúskeho hlavného mesta až do odvolania zakázané aj fajčenie v lesoch a tieto zákazy úrady zrušia len v prípade „trvalých dažďových prehánok“.V súkromných záhradách je grilovanie povolené, no úrady varovali verejnosť, aby bola vzhľadom na „horúčavy a sucho“ v regióne „obzvlášť opatrná“.Teploty vo Viedni v súčasnosti počas dňa dosahujú do 32 stupňov Celzia.