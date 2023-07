Líder španielskej strany Vox hrozí okupáciou Katalánska, ak sa dostane do vlády a región bude žiadať nezávislosť

Zrada tisícov Španielov

Ľudová strana nezíska väčšinu

18.7.2023 (SITA.sk) - Španielsky krajne pravicový líder Santiago Abascal v utorok predpovedal, že napätie medzi Španielskom a spiacim katalánskym separatistickým hnutím sa oživí a „ešte viac zhorší“, ak jeho strana Vox a stredopravá Ľudová strana získajú vo voľbách 23. júla dostatok hlasov na vytvorenie vlády. Informuje o tom portál Politico.Španielsko podľa Abascala nedokázalo riešiť problém katalánskeho separatizmu v roku 2017, keď región usporiadal nezákonné referendum o nezávislosti.Konzervatívny premiér Mariano Rajoy sa vtedy v reakcii odvolal na článok 155 španielskej ústavy, rozpustil regionálnu vládu a na viac ako pol roka prevzal priamu kontrolu nad niektorými autonómnymi právomocami Katalánska.Abascal však označil Rajoyovu intervenciu v Katalánsku za vtip a dodal, že súčasný premiér Pedro Sánchez situáciu ešte zhoršil ústupkami katalánskym separatistom, ktoré sa podľa neho rovnali „zrade tisícov Španielov“.Skonštatoval tiež, že ak by jeho strana vstúpila do vlády, požadovala by v prípade, ak by niektorý z regionálnych lídrov navrhol usporiadať ďalšie referendum, dlhodobú okupáciu Katalánska.„Keď sa stane štátny prevrat, nemôžete obmedziť svoj zásah len na niekoľko mesiacov. Je absolútne nevyhnutné, aby išlo o trvalý, dlhodobý zásah a aby sa využili všetky prostriedky štátu na presvedčenie obyvateľov Katalánska,“ vyjadril sa Abascal.Súčasné prieskumy podľa Politica naznačujú, že najviac hlasov v nedeľných voľbách získa spomenutá Ľudová strana, no nebude mať väčšinu kresiel v španielskom parlamente.Líder strany Alberto Núñez Feijóo však už vyjadril ochotu vytvoriť koalíciu s Abascalovou stranou Vox s cieľom vládnuť.Abascal preto tvrdí, že hlasovanie za jeho stranu zaručuje, že budúca španielska vláda zaujme voči Katalánsku tvrdý postoj.„Výhodou vlády, v ktorej je prítomný Vox, je, že nebudeme opakovať chyby, ktoré sa stali, keď pán Rajoy vládol sám,“ uviedol.