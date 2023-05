Grman a Cehlárik trénovali, obaja by mohli v nedeľu nastúpiť

Obaja slovenskí hokejisti, ktorí nehrali v uplynulom zápase na MS proti Kazachstanu, by mohli nastúpiť v nedeľu proti Slovinsku (15.20 SELČ). Stav útočníka Petra Cehlárika i obrancu Mária Grmana sa zlepšuje, v sobotu predpoludním si na tréningu vyskúšali viaceré činnosti.





O tom, že obaja pravdepodobne nastúpia v šiestom zápase Slovákov na šampionáte, informoval najskôr lekár tímu Pavol Lauko: "Mário má bolestivé zranenie, ale bolesť ustupuje a vyzerá to tak, že bude pripravený na zápas. Zlepšuje sa aj stav Cehlárika, hoci nie je to ešte úplne v poriadku a Peter to pociťuje. Ale aj on by mohol byť v poriadku na zápas proti Slovinsku."Grman trénoval bez výstroja, skúšal najmä streľbu príklepom. "Bol som sám prekvapený, ako to drží. Verím, že zajtra budem na sto percent pripravený. Vyskúšal som si zľahka trénovať, ale naozaj som sa cítil veľmi dobre." K jeho zraneniu prišlo v prvej tretine zápasu so Švajčiarskom (2:4). "Ja som sa snažil vyhnúť Švajčiarovi, ale trafil ma, pichlo ma tam," uviedol slovenský obranca.Cehlárik si na ľade skúšal najmä korčuľovanie, po tréningu uviedol: "Cítil som sa lepšie, snažil som sa korčuľovať v oblúkoch, bolo to celkom dobré. Verím, že zajtra to bude ešte lepšie. Budem sa snažiť urobiť všetko pre to, aby som pomohol tímu."V nedeľu Slováci odohrajú duel proti Slovinsku. V túžbe po postupe do štvrťfinále nemôžu zaváhať, podľa Cehlárika je potrebné zlepšiť viacero vecí: "Musíme mať lepšiu efektivitu. Hokej to bude fyzický a možno ťažší, ako ten s Kazachstanom. Každý chce vyhrať."