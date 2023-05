Každý zápas sme si dobabrali faulami, zhodnotil po dueli s Kazachmi Regenda, Ramsay už prekonal Šuplera aj Filca

Za päť minút inkasovali trikrát

Prvá strata bodov s Kazachmi

20.5.2023 (SITA.sk) - Slovenskí hokejoví reprezentanti si historicky prvou prehrou s Kazachmi skomplikovali situáciu v súvislosti s treťou účasťou vo štvrťfinále majstrovstiev sveta za sebou.Zverenci kanadského trénera Craiga Ramsaya neuspeli ani v druhej nájazdovej lotérii na šampionáte, v piatok podľahli Kazachom 3:4 po samostatných nájazdoch a zostali na nepostupovej piatej priečke v tabuľke B-skupiny v lotyšskej Rige so ziskom piatich bodov z piatich zápasov."Zápas sme mali vo svojich rukách. Mali sme veľa striel, no musíme premieňať šance. Zase sme hrali dobre, potom prišla druhá tretina a za desať minút sme urobili hlúpe fauly. Doplatili sme na to tým, že z 1:0 bolo 1:3. Tohto sa musíme vyvarovať, lebo už ide do tuhého. Musíme to prestať robiť, lebo každý zápas sme si dobabrali faulami. Musíme sa viac tlačiť do bránky, streliť viac gólov a mať menej vylúčení," povedal po stretnutí útočník Pavol Regenda vo videu na oficiálnom kanáli Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH) na YouTube.Slováci viedli od 15. minúty gólom Patrika Kocha, no v úvode druhej tretiny inkasovali trikrát za päť minút. Richard Pánik s Regendom však v tretej časti hry vyrovnali stav."Som rád, že sa nám podarilo aspoň vyrovnať a máme jeden bod. Mali sme aj šancu zvíťaziť a získať viac bodov. Bohužiaľ, Kazachovia boli neskutoční v nájazdoch, keď premenili všetky. Nezostáva nám nič iné než sa pripraviť na ďalšie zápasy a zvládnuť ich. Dnes sme to mali zvládnuť a nemuseli sme kalkulovať. Musíme zvíťaziť, aby sme mali šancu na postup. Máme na to a zaslúžime si viac," dodal Regenda.Tím SR na MS medzi elitou stratil s Kazachstanom vôbec prvé body, v predchádzajúcich piatich vzájomných stretnutiach (2005, 2006, 2010, 2012 a 2022) zakaždým zvíťazil v riadnom hracom čase.Slovenskí hokejisti majú v sobotu voľno, v nedeľu o 15.20 h SELČ na nich čaká duel proti Slovincom.Ramsay absolvoval v piatok rekordný 123. zápas na slovenskej reprezentačnej lavičke, ktorým prekonal doterajšie maximum Júliusa Šuplera Jána Filca (obaja 122).