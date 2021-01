Groenewegen pre Jakobsenov hrozný pád nie je v bezpečí, musel požiadať o policajnú ochranu

Slučka pre ženu a dieťa

Odpykáva si trest

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Holandský cyklista Dylan Groenewegen pred časom požiadal o policajnú ochranu. Dôvodom boli hrozby smrťou na jeho adresu v súvislosti s jeho nebezpečným šprintom v závere 1. etapy na vlaňajších pretekoch Okolo Poľska, keď krajanovi Fabiovi Jakobsenovi spôsobil život ohrozujúce zranenia.Groenewegen pre magazín Helden uviedol, že krátko po nehode mu na domácu adresu došiel balíček, ktorý obsahoval slučku pre neho aj jeho partnerku a tiež pre novonarodené dieťa."Pár dní po incidente sa začali množiť vyhrážky, preto som sa rozhodol zavolať políciu. Niekoľko týždňov policajti dokonca strážili dvere od nášho domu. Ak som chcel ísť von, musel ísť so mnou aj policajný dôstojník," vrátil sa o niekoľko mesiacov dozadu Groenewegen."Do pošty sme dostávali ručne písané listy. V jednom z nich bola slučka aj pre naše dieťa a to sme už boli poriadne vydesení. Dokonca sme sa ráno báli aj vstať z postele. Takto to nemohlo ďalej pokračovať. Zavolali sme políciu a tá ihneď začala konať," vysvetlil 27-ročný Holanďan vo farbách tímu Jumbo-Visma, cituje ho web cyclingnews.com.Groenewegen priznal, že v strachu o život svojich blízkych robil chyby, ktoré ho vydesili do krajnosti. Stalo sa mu, že v ranných hodinách sa mu v dome rozozvučal alarm, ktorý zabudol večer predtým vypnúť. Doma sa vôbec necítili bezpečne. Potenciálne prepadnutie videl na každom kroku."Ľakal som sa takmer všetkého nezvyčajného. Aj keď ma na ceste nečakane predbehlo auto, ktoré neskôr zabočilo doprava," pridal ďalší postreh z nedávneho obdobia.Holandský šprintér si aktuálne odpykáva 9-mesačný trest od UCI za svoju bezohľadnú jazdu voči Jakobsenovi, ktorý mu vyprší 7. mája 2021. Jeho návratom do profipelotónu by malo byť podujatie Okolo Maďarska.