Chára nechtiac pomohol ku gólu Islanders, ale Washington zvíťazil. Úspešný bol aj Sekerov Dallas (video)

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Washingtonu víťazia aj bez štyroch Rusov v karanténe a zraneného Toma Wilsona . Mužstvo Zdena Cháru Richarda Pánika triumfovalo nad tímom New York Islanders 3:2 (1:1, 1:1, 1:0) gólom obrancu Justina Schultza 27 sekúnd pred koncom tretej tretiny.Jeho útočný výpad ocenil aj tréner Peter Laviolette . Schultz má z posledných dvoch zápasov na konte 4 body za 2 góly a 2 asistencie."Justin sa už dva-tri zápasy snažil zlepšiť korčuľovanie a viac sa zapájať do útočenia. Jeho gól bol perfektným príkladom jeho snahy dostať sa viac do hry a pomôcť ofenzíve," komentoval Laviolette na webe NHL.Okrem Schultza prispel gólom aj asistenciou k triumfu nad NY Islanders aj elitný obranca Capitals John Carlson . Slováci nebodovali.Obranca Chára odkorčuľoval 20:38 min a prezentoval sa tromi strelami, blokom a pluskou na konci. V polovici zápasu nechtiac výrazne pomohol súperovi k druhému gólu. V snahe vyhodiť puk z obranného pásma našiel voľného Matthewa Barzala , ktorý vtedy bekhendom dostal hostí do vedenia 2:1.Útočník Pánik za 14:10 min stihol dve strely, 2 "hity" a jeden blok. V tíme Washingtonu nedohrali zápas útočníci Nicklas Bäckström a Lars Eller."Niekedy vás čosi také zlomí a inokedy zasa spojí viac dohromady. Chýbajú nám veľké mená, ale evidentne sme sa viac zomkli a vyšlo nám to," komentoval útočník T.J. Oshie.V 13 zápasoch NHL sa v utorok predstavil ešte jeden slovenský hokejista. Andrej Sekera bol pri víťazstve Dallasu nad Detroitom 2:1 po predĺžení. Skúsený obranca odohral 17:15 min a ukázal jeden bodyček.Finalista Stanleyho pohára Dallas začal oneskorene sezónu, ale zatiaľ iba víťazí. Tri výhry na úvod súťažného ročníka naposledy predtým Stars dosiahli v sezóne 2010/2011, vtedy zvíťazili dokonca štyrikrát.Americký útočník Joe Pavelski má z troch zápasov už 8 bodov (3+5). Jeho asistencia pri góle Johna Klingberga bol jeho osemstý bod v kariére v NHL. Tridsaťšesťročný center má za sebou 15 sezón v profilige."Niekedy musíme prekopať náš spôsob hry a nájsť si víťazstvo, aj keď sa nedarí. Máme zhustený rozvrh zápasov, ale musíme sa s tým vyrovnať," skonštatoval Rick Bowness z lavičky Dallasu.