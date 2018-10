Gröhling chce otvoriť trh s učebnicami a umožniť školám si ich vyberať

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 6. októbra (TASR) – Poslanec Národnej rady SR Branislav Gröhling (SaS) navrhuje otvoriť trh s učebnicami a umožniť školám si ich vyberať. Zmeny v zákone o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení predložil na októbrovú schôdzu parlamentu.Poslanec tvrdí, že SR v súčasnosti ako jedna z posledných štyroch krajín Európy nemá otvorený trh s učebnicami.uviedol poslanec v dôvodovej správe k návrhu novely zákona s tým, že pokiaľ majú školy o takéto učebnice záujem, vo väčšine prípadov si ich zakúpia z vlastných finančných prostriedkov.Cieľom zmeny koncepcie vo vydávaní, obstarávaní a používaní učebníc v školách by malo byť úplne otvorenie trhu s učebnicami.vysvetlil poslanec. Predkladaný návrh zákona by mal zároveň za cieľ zabezpečiť, aby školy pri svojom výbere učebníc neboli ovplyvňované zdrojom ich financovania, nakoľko sa finančné prostriedky určené na zakúpenie učebníc stanú súčasťou normatívneho príspevku na žiaka.Podľa poslanca v rámci trojročného prechodného obdobia by sa školám zvýšil objem finančných prostriedkov, ktoré budú môcť použiť na zakúpenie nových učebníc. Zároveň sa im umožní vyberať si zo širšej ponuky. Počas tohto prechodného obdobia by malo byť potrebné sledovať správanie škôl pri obstarávaní nových učebníc a vyhodnocovať, do akej miery aktívne využívajú túto možnosť. Na základe záverov z vývoja tohto prechodného obdobia by ďalším krokom za účelom otvorenia trhu s učebnicami malo byť podľa Gröhlinga úplné zrušenie odporúčacích doložiek ministerstva.dodáva sa v dôvodovej správe.Podľa Gröhlinga súčasný systém centralizovaného zabezpečovania učebníc so sebou prináša množstvo nedostatkov. Pripomenul, že v septembri tohto roka školám chýbalo 1,1 milióna učebníc.priblížil poslanec. Zároveň podľa neho súčasný systém obmedzuje konkurenčné prostredie pri tvorbe a vydávaní nových učebníc a spôsobuje aj utlmenie nových vzdelávacích metód.