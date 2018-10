Pompeo sa cestou do KĽDR zastavil na rokovaní v Japonsku

Mike Pompeo, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tokio 6. októbra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo pricestoval v sobotu do japonskej metropoly Tokio, kde bude rokovať s japonským premiérom Šinzóom Abem a ďalšími činiteľmi pred svojou štvrtou cestou do Severnej Kórey na rozhovory ohľadom denuklearizácie s tamojším vodcom Kim Čong-unom.Napriek Kimovmu prísľubu zbaviť Kórejský polostrov jadrového arzenálu považuje Japonsko, kľúčový spojenec USA v Ázii, Pchjongjang stále zaa presadzuje preto plány na posilnenie svojej protiraketovej obrany americkým systémom Aegis pred možným útokom severokórejských hlavíc, uvádza agentúra Reuters.Pompeo je pod nátlakom Washingtonu, ktorý požaduje, aby hlavný diplomat USA učinil posun v procese jadrového odzbrojenia Kórejskej ľudovodemokratickej republiky (KĽDR). Šéf Bieleho domu Donald Trump zároveň požaduje druhý summit so severokórejským vodcom. Ich prvé historické stretnutie sa uskutočnilo v júni v Singapure.Trump a Kim sa vtedy dohodli len na všeobecných podmienkach denuklearizácie, proces sa však neskôr zasekol na otázke, ako tento cieľ reálne dosiahnuť, pripomína agentúra AP. Pompeo počas letu do Tokia novinárom povedal, že zámerom jeho cesty do KĽDR jePompeo ďalej dúfa, že sa mu podarí v Pchjongjangu dohodnúťdruhého summitu. Nedávno však pohneval Severnú Kóreu svojím neústupným postojom, že medzinárodné sankcie uvalené voči KĽDR musia zostať v platnosti dovtedy, kým sa Pchjongjang celkom nezbaví svojho jadrového arzenálu.Tokio, kde sa stretne i so svojím japonským náprotivkom Taróm Kónom, je jeho prvou zastávkou na ceste po východnej Ázii, ktorá ho zavedie aj do Južnej Kórey a Číny. KĽDR nenavštívil ešte žiadny úradujúci prezident USA. Severná Kórea je podľa ľudskoprávnych organizácií stále jedným z najrepresívnejších režimov na svete.