Gröhling hovorí o hanbe pri nomináciách na ministrov

SNS stojí za nomináciou Rudolfa Huliaka na post ministra životného prostredia. V diskusnej relácii TV Joj Na hrane to uviedol Tomáš Taraba zvolený do Národnej rady (NR) SR za SNS. Nepovedal, či by mohol byť náhradou, ak prezidentka Zuzana Čaputová Huliaka nevymenuje. Podpredseda SaS Branislav Gröhling hovorí o národnej i medzinárodnej hanbe v súvislosti s nomináciami na ministrov v novej vláde.





"Budeme sa hanbiť za túto vládu národne aj medzinárodne," vyhlásil Gröhling. Okrem Huliaka poukázal i na nomináciu Martiny Šimkovičovej na ministerku kultúry. Kritizoval aj Roberta Kaliňáka (Smer-SD) ako šéfa rezortu obrany či Petra Žigu (Hlas-SD) ako podpredsedu parlamentu. Za nepredstaviteľné označil, že by Tibor Gašpar (Smer-SD) viedol niektorý z parlamentných výborov. Poukázal na obvinenia, ktorým nominanti čelia a na reputačné riziko Slovenska. Pripomenul, že funkcionári budú chodiť na rôzne samity a že partneri pozorne sledujú aj vyjadrenia členov vlády.Taraba odmietol kritiku a pripomenul, že zvolení poslanci získali mandát vo voľbách. Nemá problém s nomináciami osôb, ktoré čelia obvineniam, ak ich "obviňovali obvinení policajti". Nevylúčil, že by mal Gašpar viesť niektorý výbor. Nevyjadril sa ani k tomu, či by mohol viesť Slovenskú informačnú službu. "Nechcem sa k bezpečnostným zložkám vyjadrovať. Ideme postupne. Najprv treba zložiť vládu," podotkol. Podčiarkol, že šéfa tajných nominuje premiér. "Dá si tam človeka, ktorému dôveruje," dodal. Na rokovaniach podľa jeho slov nezaznelo konkrétne meno.V súvislosti s nomináciou Juraja Blanára (Smer-SD) za ministra zahraničných vecí si Gröhlinga myslí, že to bol jediný človek ochotný hájiť vyjadrenia Smeru-SD a jeho lídra Roberta Fica. Taraba reagoval, že na pozíciu sa núkali viacerí kariérni diplomati. Naznačil, že k niektorým sa spolu s SNS vyjadrili a pripomenuli sľuby o suverenite Slovenska. Očakáva, že Blanár bude hájiť záujmy krajiny aj pri migračnom pakte. Podľa Tarabu má šancu byť dobrým ministrom.Čo sa týka vnútrostraníckej politiky, Gröhling nepovedal, či zabojuje o post predsedu strany. Podľa vlastných slov nemá dôvod spochybňovať súčasného šéfa liberálov Richarda Sulíka a počká na jeho rozhodnutie. Pripomenul, že začiatkom roka bol Sulík zvolený na štyri roky.Taraba skonštatoval, že s SNS nikdy nemali debatu o jeho vstupe do strany. Na otázku, či má ambíciu nahradiť Andreja Danka vo vedení strany, odpovedal, že Dankovi plynie riadny mandát a SNS je stabilizovaná.