Biden: Nenecháme vyhrať teroristov ako Hamas a tyranov ako Putin

Palestínske militantné hnutie Hamas i Rusko majú spoločné to, že obaja chcú vo svojom susedstve "zničiť" demokraciu, uviedol v noci na piatok v prejave národu americký prezident Joe Biden.





"Hamas aj (ruský prezident Vladimir) Putin predstavujú rozličné hrozby, majú však jedno spoločné: obaja chcú úplne zničiť demokraciu vo svojom susedstve," vyhlásil Biden v zriedkavom prejave z Oválnej pracovne Bieleho domu, v ktorom obhajoval americkú pomoc pre Ukrajinu a Izrael.Biden zároveň vyzval Američanov, aby dali bokom "nahnevanú politiku" a zjednotili sa v potrebe vojenskej pomoci Izraelu aj Ukrajine ako v občianskej povinnosti voči svetu, cituje AFP."Nemôžeme a nenecháme vyhrať teroristov ako Hamas a tyranov ako Putin. Odmietam dopustiť, aby sa to stalo," vyhlásil Biden v prejave, ktorý odvysielala americká televízia.Osemdesiatročný Biden, ktorý sa vo voľbách v roku 2024 bude uchádzať o znovuzvolenie do funkcie, chce požiadať americký Kongres o prijatie rozsiahleho balíka pomoci pre Izrael a Ukrajinu vo výške 100 miliárd dolárov, čo avizoval aj počas svojej nedávnej návštevy Tel Avivu.Táto pomoc Izraelu a Ukrajine podľa neho "posilní bezpečnosť USA na celé generácie" dopredu. "Je to múdra investícia, ktorá prinesie zisky pre americkú bezpečnosť pre celé generácie. Pomôže nám udržať amerických vojakov v bezpečí. Pomôže nám vybudovať svet, ktorý je bezpečnejší, mierumilovnejší aj prosperujúcejší pre naše deti a vnúčatá," dodal.V stávke je podľa Bidena príliš veľa na to, aby Spojené štáty opustili Ukrajinu a Izrael. Ako zároveň dodal, USA sú naďalej "globálnym strážcom slobody"."Toto všetko ohroziť, ak odídeme z Ukrajiny, ak sa otočíme chrbtom k Izraelu - jednoducho sa to nevyplatí," upozornil s tým, že Amerika je stále "majákom pre svet".Prezidenti USA si tradične vyhradzujú prejavy zo slávnostného prostredia Oválnej pracovne vo chvíľach kľúčového významu pre krajinu, konštatuje AFP. Jediný predchádzajúci prejav Bidena z tohto prostredia bol v júni tohto roka, keď privítal dohodu s Kongresom o odvrátení katastrofálnej platobnej neschopnosti USA.Kongres je však v súčasnosti už viac než dva týždne paralyzovaný v dôsledku rozkolu u republikánov, ktorý majú väčšinu v Snemovni reprezentantov, opakovane sa však nedokázali dohodnúť na voľbe jej predsedu.Biden, ktorý sa nedávno vrátil z cesty po Blízkom východe, pred piatkovým prejavom telefonoval aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským.