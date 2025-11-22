Správy Reality Video TV program TV Tipy Práca

 Sobota 22.11.2025
 Autobazár Dovolenka Výsledky Kúpele Lacné letenky Lístky

 Meniny má Cecília
 Ubytovanie Nákup Horoskopy Počasie Zábava Kino
  Úvodná strana  Včera      Archív správ      Nastavenia     
 Kontakt  Inzercia

24hodín v Skratke
Denník - Správy
TITULKA

Z domova

Regióny

Ekonomika

Dlhová kríza

Zdravie

Zo zahraničia

Gala

Hudba

Kultúra

Kino, DVD

Knižné novinky

Pohoda festival

Reality show

SuperStar

Šport

F1

Auto moto

Zaujímavosti

Ekológia

Tlačové správy

Prílohy

Pre ženy

Víkend

Veda

Kariéra

Radíme

Hobby

Príroda-Zvieratá

V spálni

Technika

Počítače

Zábava

Video

Hry

Karikatúry

Kohn

Pridajte sa
Ste na Facebooku?
Ste na Twitteri?
Pridajte sa.

 Mobilná verzia




 24hod.sk    Z domova

22. novembra 2025

Gröhling hovorí o možnej spolupráci s Matovičom, zároveň tvrdí, že urobí všetko, aby sa jej vyhol


Tagy: predseda hnutia Slovensko Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky



Zdieľať
predseda strany sloboda a solidarita sas branislav grohling pocas rozhovoru pre agenturu sita 676x380 22.11.2025 (SITA.sk) -










Za súčasného stavu to vyzerá tak, že keď tu nemá byť Fico, tak bude musieť byť aj spolupráca s Igorom Matovičom. V rozhovore pre SITA to povedal predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling. Vychádzal pritom zo súčasného stavu preferencií politických strán, ktoré ukazujú aktuálne prieskumy. Jedným dychom však dodal, že do volieb ešte zostávajú dva roky.


„Ja sa budem snažiť osloviť voličov a dať im dobrú ponuku, aby som nemusel riešiť problém, že vláda s Igorom Matovičom proste bude nestabilná. Bude opäť plná hádania a nebude v prospech Slovenska a v prospech všetkých Slovákov. Preto je dôležité, aby sme ľuďom vysvetľovali, že v akom štádiu je krajina a ako by sme ju chceli zmeniť a s kým by sme ju chceli zmeniť. Toto sú dôležité signály smerom k verejnosti,“ uviedol Gröhling.



Ako funguje spolužitie konzervatívcov a liberálov v SaS


Na margo obáv, že spojenie konzervatívcov z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) a liberálov z SaS a Progresívneho Slovenska by nefungovalo, Gröhling povedal, že samotná strana SaS je dôkazom, že spojenie liberálov a konzervatívcov funguje.



„My máme umiernených konzervatívcov ako je Alojz Hlina, Martina Bajo Holečková, Marián Damankoš, ale sú tam aj liberáli a to spojenie u nás reálne funguje. My sme napríklad pri ústave jasne povedali, že to nikomu nepomôže, že takéto veci neriešme a riešme tu problémy ľudí,“ podčiarkol.



Čo podľa Gröhlinga potrebuje opozícia


Ako dodal, stranu SaS sa snaží tvoriť „ako takú SDKÚ“, teda umiernení konzervatívci a umiernení liberáli. „Takéto strany a aj takéto vlády v Európe naozaj vždy posunuli tú krajinu dopredu - a to je aj mojím cieľom. Stranu otvárame aj regiónom a ich osobnostiam ako je trnavský vicežupan pán Voltmann alebo viceprimátor Košíc Marcel Gibóda. Ja si myslím, že tá strana naozaj má teraz už pevné základy, regionálne základy, ktoré sme nikdy nemali a teraz môže rast ďalej,“ hovorí šéf liberálov.



Opozícia sa podľa jeho názoru musí v prvom rade dohodnúť na tom, čo ju nejakým spôsobom spája a ostatné veci treba odsunúť. „A keď takto budete mať napísaný aj nejaký ten základný dokument a budete ho dodržiavať, tak tá vláda môže byť stabilná,“ myslí si Gröhling.








>>> Celý rozhovor s Branislavom Gröhlingom



Podcast: Rozhovory Zo Studia Sita















Zdroj: SITA.sk - Gröhling hovorí o možnej spolupráci s Matovičom, zároveň tvrdí, že urobí všetko, aby sa jej vyhol © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: predseda hnutia Slovensko Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Premiér Slovenskej republiky
   Tlač    Pošli



nasledujúci článok >>
Trump: Zelenskému sa bude musieť páčiť americký mierový plán
<< predchádzajúci článok
Máme rekordne veľa voľných pracovných miest, no nezamestnanosť rastie. Analytik varuje pred nerovnováhou

©2005-2025 Denník 24hodin Správy 24hodín Dobré Správy 24hodín 24hodín v Skratke 24 hodín v skratke Webdesign by WEBkomplex.sk

Spravodajstvo

  Mačka  Správy  Papierové palety  Čo dnes, kultúra, párty 