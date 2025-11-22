|
Sobota 22.11.2025
Úvodná strana
22. novembra 2025
Trump: Zelenskému sa bude musieť páčiť americký mierový plán
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že nezradí ukrajinské národné záujmy a k mierovému plánu navrhne alternatívy.
Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému sa bude musieť páčiť americký plán na ukončenie vojny na Ukrajine, ktorý predpokladá, že Kyjev odstúpi časť svojho územia Rusku.
„Bude sa mu musieť páčiť, a ak sa mu páčiť nebude, potom by mali jednoducho bojovať ďalej,“ povedal Trump novinárom, ktorí sa ho pýtali na nie práve nadšenú reakciu ukrajinského prezidenta na jeho mierový plán. „V istom bode bude musieť niečo akceptovať,“ dodal Trump.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v piatok vyhlásil, že nezradí ukrajinské národné záujmy a k mierovému plánu navrhne alternatívy. Podľa jeho slov bude nasledujúci týždeň pre Kyjev veľmi náročný, pretože Ukrajina pri americkom mierovom pláne stojí pred rozhodnutím, či stratí svoju dôstojnosť, alebo bude riskovať stratu Spojených štátov ako svojho kľúčového partnera.
Americký prezident v piatkovom rozhovore pre Fox News Radio vyhlásil, že očakáva od Zelenského odpoveď na svoj mierový plán do štvrtka (27. novembra). Podľa jeho slov je však možné predĺžiť termín na finalizáciu podmienok. „Mal som veľa konečných termínov, ale ak veci fungujú dobre, zvyknete termíny predlžovať,“ uviedol. „Ale štvrtok je ten deň – myslíme si, že je to vhodný čas,“ povedal šéf Bieleho domu.
Návrh 28-bodového mierového plánu predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.
Trump vyhlásil, že ak budú boje pokračovať, Ukrajinci aj tak stratia územia, ktoré by museli podľa jeho mierového plánu postúpiť Rusku.
„Hovorte si, čo chcete, boli veľmi statoční,“ povedal o ukrajinských jednotkách bojujúcich proti Rusom.
Ruský prezident Vladimir Putin „nevyhľadáva ďalšiu vojnu,“ odpovedal republikánsky líder na otázku týkajúcu sa možnosti, že Rusko po invázii na Ukrajinu zaútočí aj na ďalšie krajiny v Európe.
