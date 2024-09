Gröhling kritizuje ministerstvo investícií ako zbytočný rezort vytvorený pre Danka, jeho zrušením by sa pomohli konsolidovať verejné financie

1.9.2024 (SITA.sk) - Štát by v rámci snahy konsolidovať verejné financie mohol zrušiť Ministerstvo investícii, regionálneho rozvoja a informatizácie . V diskusnej relácii V politike spravodajskej televízie TA3 to povedal šéf opozičnej strany SaS Branislav Gröhling s tým, že ide o zbytočný rezort.„Sme to hovorili už počas našej vlády, keď sa vytváralo toto ministerstvo pre pani (Veroniku, pozn. SITA) Remišovú , že to je zbytočné ministerstvo," vyhlásil predseda liberálov. Ako ďalej uviedol, zrušením MIRRI by sa ušetrilo „X stoviek miliónov", ktoré by mohli ísť napríklad na platy v školstve. Takisto sa opýtal, na čo je dobré ministerstvo športu.„Vytváralo sa preto, aby pán (Andrej, pozn. SITA) Danko bol spokojný," povedal Gröhling.Minister školstva Tomáš Drucker Hlas-SD ) v tejto súvislosti povedal, že vďaka tomu, že sa agenda športu presunula pod samostatné ministerstvo má rezort školstva priestor pre iné oblasti, ako je napríklad práva s mládežou.„Ja považuje otázku cestovného ruchu a športu za veľmi efektívnu a účelnú, ak tam budeme robiť s tým," skonštatoval Drucker.