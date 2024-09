Slovensko sa pod vedením Fica izoluje a stáva sa bezvýznamným, myslí si Korčok

1.9.2024 (SITA.sk) -Slovensko sa v oblasti zahraničnej politiky v súvislosti s politikou súčasnej vlády samo izoluje a stáva sa bezvýznamným. Skonštatoval to v rozhovore pre spravodajskú televíziu ČT24 exminister zahraničia a bývalý prezidentský kandidát Ivan Korčok , ktorý sa zúčastňuje bezpečnostnej konferencie Globsec v Prahe. Zároveň zahraničnú politiku predsedu vlády Roberta Fica označil Korčok za bezbrehý populizmus.„To je populizmus v praxi," povedal Korčok v súvislosti s tým, že premiér má často radikálnejšie výroky na tému zahraničnej politiky v rámci domácej politickej scény a v zahraničí následne vystupuje zmierlivejšie.„To sú proste široké ramená, ktoré slovenský premiér ukazuje pred svojimi voličmi a potom je to stiahnutý chvost, keď sa príde na medzinárodnú scénu," uviedol Korčok.Exminister zároveň vyhlásil, že slovenská vláda má spolu s maďarskou najväčšiu zodpovednosť za „klinickú smrť" Vyšehradskej skupiny . Medzinárodný význam tohto združenia by pritom podľa neho mohol byť členským štátom na prospech.„Dnes Maďarsko nikto nepočúva, rovnako ako Slovensko. Každý len krúti hlavou nad zahraničnou politikou týchto krajín," dodal Korčok.