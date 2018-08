Gröhling: Mali by sme upustiť od kreditného systému, má nedostatky

Na archívnej snímke Branislav Gröhling. Foto: TASR - Vladimír Benko Foto: TASR - Vladimír Benko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 13. augusta (TASR) – Mali by sme upustiť od systému naháňania kreditov, pretože má množstvo nedostatkov a je iba systémom na zvýšenie nízkeho platu učiteľov v školskom systéme. Namiesto toho by sme mali prenechať iniciatívu na školy a učiteľov, aby si vyberali také vzdelávanie, ktoré je pre nich potrebné. Pre TASR to uviedol poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling (SaS) v súvislosti s úpravou kreditového systému, ktorý je zahrnutý v novom zákone o pedagogických a odborných zamestnancoch.uviedol Gröhling. V navrhovanom zákone je podľa neho viacero nedostatkov.uviedol.Pripravovaný zákon upravuje získané kredity nerovnomerne, myslí si to prezident Slovenskej komory učiteľov (SKU) Vladimír Crmoman.uviedol pre TASR Crmoman. Podľa neho sú tu nerovnomernosti v počtoch kreditov.uviedol Crmoman.SKU so zrušením kreditov nemá problém, avšak tvrdí, že sa tak môže stať, ale len v prípade, ak bude učiteľ ohodnotený na úrovni učiteľa vo vyspelých krajinách OECD.dodal Crmoman.Kreditový systém v školstve by mal prejsť zmenou. Kreditový príplatok by mal po novom platiť len sedem rokov. Vyplýva to z nového zákona o pedagogických a odborných zamestnancoch, ktorý je v medzirezortnom pripomienkovom konaní. Zákon je možné pripomienkovať do 14. augusta.