Poistenci nemusia požiadať o dôchodok hneď, ako dovŕšia dôchodkový vek

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 13. augusta (TASR) - Poistenci, ktorí dovŕšili dôchodkový vek, nemusia hneď požiadať o starobný dôchodok. Môžu naďalej pracovať bez toho, aby dôchodok poberali, dokonca to pre nich môže byť aj výhodnejšie. Upozornila na to Sociálna poisťovňa (SP).Výhodnejšie to pre poistencov môže byť z dôvodu, že obdobie práce po dovŕšení dôchodkového veku sa im pozitívne odrazí pri výpočte sumy starobného dôchodku. Ak sa po nejakom čase rozhodnú požiadať o dôchodok, môžu tak spraviť aj spätne, alebo k aktuálnemu dátumu, priblížila SP.V prvom prípade môže byť poistencovi vyplatený dôchodok najviac tri roky spätne od podania žiadosti o dôchodok, avšak len za obdobie po dovŕšení dôchodkového veku.ozrejmil hovorca poisťovne Peter Višváder.Ak niekto žiada o dôchodok neskôr, napríklad po ukončení zamestnania, má nárok na zvýšenie vypočítaného dôchodku, a to za obdobie odo dňa dovŕšenia dôchodkového veku do ukončenia zamestnania.dodal Višváder.