Gröhling ocenil mladých ľudí zaočkovaných proti koronavírusu, víta aj ich boj proti hoaxom a dezinformáciám

Tretia vlna koronavírusu

Objaví sa väčší počet ohnísk

29.7.2021 (Webnoviny.sk) - Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) ocenil, že sa mladí ľudia dávajú očkovať proti ochoreniu COVID-19.Ako uviedlo ministerstvo školstva v tlačovej správe, vzhľadom na šírenie delta variantu a oficiálny začiatok tretej vlny pandémie na Slovensku je čoraz dôležitejšie zdôrazňovať, že očkovanie nielen znižuje riziko ťažkého priebehu ochorenia, ale znižuje aj riziko prenosu vírusu.Podľa epidemiológa Martina Pavelku Inštitútu zdravotných analýz sa na Slovensku už začala tretia vlna pandémie. Uviedol to v stredu 28. júla v tlačovej správe, ktorú poskytla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva Pavelka sa vo svojom tvrdení odvoláva na reprodukčné číslo, ktoré je už tretí týždeň po sebe nad kritickou hodnotou jedna. „Zmierniť dopad tretej vlny pandémie môžeme len očkovaním. Veľmi oceňujem, že mladí ľudia odolávajú hoaxom a dezinformáciám a rozhodujú sa pre očkovanie. Celé naše životy dôverujeme vede, odborníkom a overeným informáciám, hlavne, keď ide o zdravie. Tu by to nemalo byť inak,“ konštatoval Gröhling.Ako ďalej uviedol, diskusia o očkovaní sa strháva na vyvracanie hoaxov a nepotvrdených výmyslov, no podľa neho je dôležité, aby zaznel hlas očkovaných, pretože aj oni môžu vplývať na svoje okolie a prispieť k bezpečnejším školám.Ministerstvo ozrejmilo, že bezproblémový chod škôl a prezenčné vzdelávanie totiž ovplyvní aj očkovanie v jednotlivých regiónoch. Dodalo, že v okresoch, ktoré budú mať nízke percento zaočkovanosti, je vyšší predpoklad vzniku ohnísk nákazy na školách, čo by viedlo k zatváraniu tried.Najvyššiu zaočkovanosť momentálne evidujú v okresoch Bratislava (59 percent), Senec a Dunajská Streda (zhodne 51 percent) a Pezinok (50 percent). Vysokú zaočkovanosť evidujú aj v okrese Trnava (47 percent), Galanta (45 percent) a tiež Trenčín, Banská Bystrica, Žilina, Piešťany a Myjava (zhodne po 44 percent).Naopak najnižšiu zaočkovanosť zaznamenali v okrese Revúca (26 percent). Za ňou nasledujú okresy Gelnica (27 percent), Rimavská Sobota a Poltár (zhodne po 28 percent), Kežmarok (30 percent), Detva (31 percent), Čadca, Lučenec, Stará Ľubovňa, Spišská Nová Ves, Vranov nad Topľou, Stropkov, Michalovce, Svidník, Kysucké Nové Mesto a Krupina (všetky po 32 percent).Ministerstvo očakáva, že v týchto okresoch je výrazne vyššie riziko šírenia vírusu, čo znamená aj väčší počet ohnísk, a teda aj častejšie zásahy Regionálnych úradov verejného zdravotníctva (RÚVZ) do chodu škôl.