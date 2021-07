Súd zrejme opäť predvolá svedka Petrova v kauze exšéfa kontrarozviedky SIS, vypovedať bude aj bývalý zástupca daňových kriminalistov

aktualizované 29. júla 11:11



29.7.2021 (Webnoviny.sk) - Špecializovaný trestný súd v Pezinku v rámci procesu s bývalým šéfom kontrarozviedky Slovenskej informačnej služby Petrom Gašparovičom a expolicajtom Ladislavom Vičanom pravdepodobne opätovne predvolá vypovedať stíhaného Petra Petrova prezývaného Tiger.Uviedla to vo štvrtok samosudkyňa Ružena Sabová s tým, že svedok, po ktorom vyhlásili pátranie, by mal byť predvedený na súd políciou. Na pojednávanie v stredu 28. júla sa totiž nedostavil.Na osobnom výsluchu tohto svedka trval obhajca obžalovaných. Podľa sudkyne by však najskôr mala obhajoba súdu predložiť otázky, ktoré sa chcú svedka pýtať. Prokurátor sa na súde už v stredu vyjadril, že podľa neho osobný výsluch Petra Petrova nie je potrebný a postačuje prečítať jeho výpoveď z prípravného konania.V celej veci je totiž podľa neho výpoveď tohto svedka len okrajová a pozostávajúca zo sprostredkovaných informácii. Súd tiež ako svedka predvolá bývalého zástupcu riaditeľa Kriminálneho úradu finančnej správy Karola Ceba Ten sa totiž údajne zúčastnil na stretnutí obžalovaných, bývalého šéfa KÚFS Ľudovíta Makóa a podnikateľa Dušana Bočkaya . Ten pred súdom vypovedal, že obžalovaní od neho pýtali úplatok.Na štvrtkovom pojednávaní sa súd zaoberal listinnými dôkazmi. Obaja obžalovaní zároveň požiadali o prepustenie z väzby. Podľa prokurátora však v prípade oboch dôvody väzby naďalej trvajú.„Nahradenie väzby by dostatočne nevyvážilo riziko, ktoré zakladajú existujúce dôvody väzby," povedal. Sudkyňa Sabová v tejto súvislosti povedala, že rozhodnutie o žiadosti Petra Gašparoviča a Ladislava Vičana bude procesným stranám doručené v najbližších dňoch. Pojednávanie v tejto kauze bude pokračovať 7. septembra.Podľa obžaloby Peter Gašparovič a Ladislav Vičan žiadali úplatok 400-tisíc eur od podnikateľa Bočkaya za uvoľnenie jeho zablokovaného firemného majetku zo strany Kriminálneho úradu finančnej správy (KÚFS) Ten mal po zaplatení uvoľniť bývalý šéf KÚFS Ľudovít Makó. Prvých 200-tisíc eur zaplatil podnikateľ pred zrušením predbežného opatrenia, potom prípad oznámil na polícii. Obaja obžalovaní, ktorí sú väzobne stíhaní, vinu odmietajú.