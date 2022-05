Gröhling: Odkazovať školstvo na nové pochybné dane je hanebné

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Branislav Gröhling (SaS) považuje za absurdné a dehonestujúce odkazovať školstvo na nové pochybné dane, ktorých výnos vôbec nie je zaručený. Uviedol to na sociálnej sieti s tým, že od koaličných partnerov prichádzajú návrhy na "kreatívne" financovanie školstva, napríklad novou daňou z alkoholu, tabaku či ropy.





"Mrzí ma, že koaliční partneri zabudli na svoje volebné programy. Na desiatkach rokovaní sme vysvetľovali potrebu zvýšenia platov v školstve (nielen učiteľov, ale aj nepedagogických zamestnancov)," uviedol šéf rezortu školstva. Poznamenal, že opakovane zasadali ich sekcie rozpočtu a analytické tímy."Osobne som niekoľkokrát rokoval so štátnym tajomníkom aj ministrom financií. Dokonca sme zorganizovali samostatné rokovanie k zvýšeniu platov v školstve so zástupcami zamestnancov škôl, premiérom aj ministrom financií," povedal šéf rezortu školstva. Odpoveď ministra financií podľa slov Gröhlinga bola, že nie sú financie. "O pár týždňov na to prišiel balík za 1,3 miliardy eur. Naši traja koaliční partneri tento balík odobrili a minuli tak financie, ktoré budú chýbať v školstve, zdravotníctve a samosprávach," uviedol minister školstva.Gröhling pripomenul, že pred voľbami vo svojom programe hnutie OĽANO sľubovalo zvýšenie platov učiteľov ročne o desať percent. Strana Za ľudí podľa jeho slov navrhovala dorovnanie miezd učiteľov na 90 percent priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných ľudí a Sme rodina zas zvýšiť nástupný plat učiteľa aspoň na úroveň priemernej mzdy v kraji.