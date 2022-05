Národný dopravca podporí rozvoj cyklodopravy a prispeje na pomoc Ukrajine

ZSSK sa opäť zapojí do národnej kampane Do práce na bicykli



Za každý odjazdený kilometer na bicykli poputuje 1 euro na pomoc Ukrajine; ZSSK už bezplatne previezla 500 000 ukrajinských občanov



V pandemickom roku 2021 prepravila ZSSK najviac bicyklov vo svojej histórii, 194 892











2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

*2022





Hospodársky výsledok (tis. €)

-6 379

-5 889

-5 152

-4 045

6

28

10 590

2 998

0





Tržby z prepravy (tis. €)

89 615

70 218

69 299

80 733

84 330

89 429

45 892

46 524

86 231





Tržby z prepravy/vlakokilometre

2,91

2,2

2,2

2,47

2,51

2,59

1,41

1,37

2,33





Celkový počet prepravených cestujúcich

47 287 894

57 274 910

65 605 732

72 473 077

73 807 854

77 356 524

46 656 059

45 671 949

78 697 021





Platiaci cestujúci

44 573 553

32 657 833

38 923 731

45 720 762

46 514 947

47 798 224

30 985 758

31 703 250

41 520 166





Cestujúci s nárokom na bezplatnú prepravu

2 714 341

24 617 077

26 682 001

26 752 315

27 292 907

29 558 300

15 670 301

13 968 700

24 487 020





Bicykle

83 048

105 667

132 993

149 726

164 320

178 080

154 166

194 892

0





Celkový počet vypravených vlakov

516 279

524 343

529 550

526 944

544 364

555 124

526 180

545 604

595 315





Vlakokilometre

30 791 182

31 856 216

31 477 270

32 640 950

33 649 149

34 503 178

32 454 861

34 068 928

36 945 813





Osobokilometre

2 503 987 902

3 081 246 834

3 193 721 688

3 759 923 848





3 815



146 560

4 003 730 560

2 117 957 057

1 966 145 796

3 508 508 717





Zamestnanci

5 841

5 949

5 924

5 952

5 877

5 832

5 910

5 811

5 880





Priemerná mzda

912,58

956,25

990,5

1 038,22

1 117,64

1 232,74

1 281,63

1 353,01

1433,52





Medziročný nárast mzdy

2,92%

4,79%

3,58%

4,82%

7,65%

10,30%

3,97%

5,57%

5,95%





Inflácia**

-0,10%

-0,30%

-0,50%

1,40%

2,50%

2,90%

1,90%

3,20%

8,50%







*predpoklad údajov za rok 2022

**/ pre rok 2022 - prognóza







ZSSK tento rok bezplatne prepravila už viac ako 500 tisíc občanov vojnou sužovanej susednej krajiny

Počet vlakov

Dopravný výkon (vlkm)

Počet vozňov





Vozidlové km



(koľko km najazdili vozne)





Z toho technologické výkony (vlkm)



(návoz rušňov, vozňov bez cestujúcich)





Mimoriadne vlaky

161

30 051

667

158 642

12 159





Privesené vozne (do pravidelných vlakov v rámci GVD)





2 224

526 976







Humanitárna pomoc spolu

161

30 051

2 891*

685 618**









*mimoriadne vlaky a privesené vozne spolu

** mimoriadne vlaky a privesené vozne spolu

31.5.2022 (Webnoviny.sk) -Zmenu mám na dosah ruky. Tak znie heslo 9. ročníka národnej kampane Do práce na bicykli, do ktorej sa pravidelne zapája aj Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK). Minulý rok sme sa spoločne zomkli a ukázali krajine, že ZSSK nie je ľahostajná k otázkam životného prostredia. Čísla nás opäť dostali na prvú priečku v rámci Slovenska v kategórii ušetreného CO2 a tak sme sa doslova zasadili o zelenšie Slovensko. Za každého účastníka kampane vysadila ZSSK jeden stromček vo Vysokých Tatrách. Spolu to bolo 275 stromov.Aký je tohtoročný model zapojenia sa do kampane? ZSSK za každý odjazdený kilometer na bicykli pošle na pomoc Ukrajine 1 euro (maximálne do výšky 4 000 €, nadácii Magna). Cestou do práce a späť inak ako autom, môžeme zmeniť niekomu život a sebe zlepšiť zdravie. Stačí sa rozhodnúť a vykročiť zo svojej komfortnej zóny.uviedol Lukáš Riha, firemný koordinátor ZSSK.ZSSK tento rok bezplatne prepravila už viac ako 500 tisíc občanov vojnou sužovanej susednej krajiny, vypravila 161 humanitárnych vlakov a pre väčší komfort utečencov pridala k bežným vlakom 2224 posilových vozňov, ktoré spolu najazdili 526 972 kilometrov (viac informácií v priloženej tabuľke).Hlavným cieľom kampane Do práce na bicykli je podporiť rozvoj nemotorovej, predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Zároveň vyzvať samosprávy k tvorbe podmienok pre ekologické druhy dopravy v meste, motivovať zamestnávateľov k budovaniu vhodných podmienok pre zamestnancov dochádzajúcich do práce na bicykli a motivovať zamestnancov k využívaniu bicyklov pri každodennom cestovaní do práce. Súťaž je určená tímom zamestnancov z rovnakej firmy alebo inštitúcie, ktoré sa do súťaže zaregistrujú, a ktoré počas júna dochádzajú do práce na bicykli, pričom si výsledky zapisujú do registračného systému na webe www.dopracenabicykli.eu Každoročne sa záujem zamestnancov vo všetkých firmách na Slovensku o túto aktivitu zvyšuje. Hovoria o tom čísla registrácií, najazdené kilometre a ušetrené CO2. Aj tieto čísla sa následne prostredníctvom Ministerstva dopravy a výstavy SR používajú ako argument na rozvoj cyklistiky a ekologickej formy dopravy na Slovensku. Vďaka tomu má ministerstvo v rukách silný argument na vybavovanie financií a rozvoj cyklistiky – teda bezpečnejšej jazdy na bicykli po cestách. A aj vďaka tomu je na rozvoj cyklodopravy vyčlenených z plánu obnovy 105 miliónov eur. Prvá výzva na rozvoj cyklodopravy za 36,5 milióna eur z celkového balíka je už spustená.Hoci vlaky ZSSK najčastejšie využívajú cestujúci na bežnú dopravu, ZSSK ponúka každému aj možnosť, aby vlakom prepravili spolu so sebou aj zvieratá,, autá, motorky, trojkolky či štvorkolky, prípadne využili možnosť kuriérskej zásielky. A práve minulý rok odviezla ZSSK svojimi vlakmičo je medziročný nárast +26,42 % (rok 2020: 154 166 bicyklov, viac informácií v priloženej tabuľke). To predstavuje historicky najvyšší počet odvezených bicyklov vlakmi národného dopravcu. Bicykel vo vlaku je ideálnou kombináciou door to door diaľkovej dopravy v peknom počasí.Projekt Do práce na bicykli prebieha od 1. do 30. júna 2022. Zaregistrovať sa môžete hneď, najneskôr však do 7. júna. Viac informácií nájdete na Do práce na bicykli | Národná kampaň pre podporu environmentálnych druhov dopravy v našich mestách (dopracenabicykli.eu) . Ak by ste chceli cestu do práce na bicykli skombinovať s cestovaním v hromadnom dopravnom prostriedku, ZSSK ponúka zjednodušenú prepravu bicyklov pod dohľadom cestujúceho - Preprava bicyklov a kolobežiek - Železničná spoločnosť Slovensko a.s. (zssk.sk) Prehľad realizovaných dopravných výkonov v rámci humanitárnej pomoci (bezplatná preprava ukrajinských občanov) do 22. 5. 2022Informačný servis