Gröhling: Organizácie rezortu školstva treba zefektívniť

Branislav Gröhling Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 3. novembra (TASR) - Počet organizácií ministerstva školstva treba znížiť a tie, ktoré ostanú, sfunkčniť. Myslí si to poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling (SaS), podľa ktorého jeho slová potvrdzujú aj výsledky kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ). Ten v stredu (31. 10.) odporučil, aby boli organizácie pod väčším drobnohľadom ministerstva školstva, pretože si niektoré svoje úlohy neplnia dostatočne.vyzval poslanec. NKÚ sledoval štyri zo 17 organizácií - Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ), Metodicko-pedagogické centrum (MPC), Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania a Štátny inštitút odborného vzdelávania.Aktivity niektorých organizácií sa podľa Gröhlinga prekrývajú, napríklad ŠPÚ a MPC. Mali by sa preto zlúčiť. Zrušiť by sa zas podľa neho mal Národný ústav celoživotného vzdelávania, ktorý zodpovedal za 28-miliónový projekt, ktorý čelí podozreniam z podvodov.Ministerstvo školstva sa v reakcii na kontrolu NKÚ pre TASR vyjadrilo, že o výsledkoch kontroly malo informácie už z čiastkových správ a na základe nich ministerstvo priebežne ukladalo svojim organizáciám opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.uviedol komunikačný odbor ministerstva s tým, že o výsledkoch prijatých opatrení bude NKÚ informovať.