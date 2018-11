VIDEO: Hlohovský zámok sa po rekonštrukcii prvýkrát otvára verejnosti

Na snímke galerijné priestory Zámku Hlohovec, ktorý v uplynulých rokoch prešiel čiastočnou obnovou. Opravené boli prvé a tretie podlažie, strecha, nádvorie a fasády. Zámok je národnou kultúrnou pamiatkou. V Hlohovci, 2. novembra 2018. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Na snímke nové logo mesta Hlohovec a v pozadí nádvorie zámku, ktorý prešiel čiastočnou obnovou. Opravené boli aj niektoré fasády. V Hlohovci, 2. novembra 2018. Foto: TASR – Martin Palkovič Foto: TASR – Martin Palkovič

Na snímke virtuálna prehliadka neopravených priestorov Zámku Hlohovec, ktorá návštevníkom umožňuje vidieť pôvodný stav interiérov tejto národnej kultúrnej pamiatky. V Hlohovci, 2. novembra 2018. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Na snímke zrekonštruovaná kaplnka v hlohovskom zámku, ktorý v uplynulých rokoch prešiel čiastočnou obnovou. Opravené boli prvé a tretie podlažie, strecha, nádvorie a fasády. Zámok je národnou kultúrnou pamiatkou. V Hlohovci, 2. novembra 2018. Foto: TASR - Martin Palkovič Foto: TASR - Martin Palkovič

Hlohovec 3. novembra (TASR) – Hlohovčania si počas tohto víkendu môžu prísť pozrieť zrekonštruovaný Hlohovský zámok. Po desaťročiach, keď bola vzácna historická stavba verejnosti neprístupná, je to prvá príležitosť vidieť, ako radnica v priebehu niekoľkých mesiacov dokázala zdevastovanú národnú kultúrnu pamiatku zmeniť na budúci stánok kultúry a spoločenského života mesta.Na rekonštrukciu vynaložili spolu viac ako 2,6 milióna eur.uviedol pri slávnostnom otvorení primátor Hlohovca Miroslav Kollár. Radnica nadviazala na prvotné úsilie dobrovoľníkov občianskeho združenia Zámok Hlohovec. Tí sa pustili do čistenia zámku, ktorý stál niekoľko rokov nevyužívaný po tom, ako ho opustil reedukačný ústav a mestu sa opakovane ako vlastníkovi nehnuteľnosti nedarilo nájsť seriózneho záujemcu o kúpu. Zhromaždené finančné prostriedky umožnili terajšiemu vedeniu mesta v priebehu roka opraviť strechu, zrekonštruovať nádvorie zámku, kaplnku a časť prvého a tretieho podlažia. Všetky práce sa konali pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu Trnava, za projektovou dokumentáciou rekonštrukcie stojí Miloslav Drgoň, ktorý začínal ako dobrovoľník OZ a v súčasnosti je viceprimátorom mesta. Povedal, že pred štyrmi rokmi vznikla otázka, či zámok bez záchranných prác a opravy vôbec prežije.V sobotu a v nedeľu 4. novembra od 10. do 15. hodiny je zámok pripravený privítať prvých návštevníkov. Na vynovenom nádvorí uvidia aj jednu fasádu v pôvodnom stave, na jar 2019 ju pre vzácne nálezy čaká reštaurovanie. Tretie podlažie je vyhradené expozícii Vlastivedného múzea v Hlohovci, ktoré od 60. rokov 20. storočia ochraňovalo v zbierkovom fonde časť zámockého inventára. Riaditeľ Jozef Urminský povedal, že postupne budú expozíciu dopĺňať. Ďalším návštevníckym lákadlom je kaplnka, kde bola opätovne inštalovaná kópia stredovekého reliéfu Narodenia Pána. Vyše dvoch metrov vysokú drevorezbu vyhotovili v roku 1999. Originál vzácneho diela z rokov 1485 - 1490 je umiestnený v Slovenskej národnej galérii. Kópiu najprv inštalovali v kaplnke, no zakrátko musela byť zo zámku pre ohrozenie vandalizmom premiestnená do múzea.Na prízemí je v priestoroch hospodárskeho zázemia výstava Radky Hrabovskej, v budúcom infocentre je fotografická prezentácia pôvodného stavu a postupu prác. Zaujímavosťou je možnosť virtuálnej prehliadky piatich miestností na druhom podlaží dotvárajúca úplnú predstavu ich zariadenia v čase, keď ich obývali poslední členovia rodu Erdödyovcov. Nápad vytvoriť virtuálnu expozíciu sa zrodil v roku 2016 v hlave Hlohovčana a grafika Ivana Zelenaya z OZ.Zámok v Hlohovci po roku 1945 prestal plniť funkciu prepychovo vybaveného šľachtického sídla rodu Erdödyovcov vlastniaceho napríklad aj piešťanské kúpele. Jednotlivé miestnosti boli vyrabované, časť vybavenia si nechal ešte pred koncom vojny odviezť gróf Viliam Erdödy do zahraničia, po prechode frontu pokračovalo nekontrolovateľné ničenie inventára a rabovanie miestnymi obyvateľmi. To, čo sa nezničilo, skončilo na hrade Červený Kameň, vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci, v Slovenskej národnej knižnici alebo v Slovenskej národnej galérii.Otvorením sa obnova zámku nekončí, mesto plánuje podľa primátora Kollára vstúpiť do druhej etapy prípravou projektovej dokumentácie.