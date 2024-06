Gröhling označil Čaputovú za prototyp kvalitnej prezidentky. SaS dúfa, že sa jej Pellegrini v reprezentácii Slovenska priblíži

Efektívne využitie právomoci

14.6.2024 (SITA.sk) - Strana Sloboda a Solidarita (SaS) dúfa, že sa nový prezident Peter Pellegirni v reprezentácii Slovenska priblíži prezidentke Zuzane Čaputovej . Ako uviedol predseda SaS Branislav Gröhling , Čaputová bola prototypom kvalitnej prezidentky, ktorá vždy dôstojne reprezentovala Slovensko.„Vždy vedela efektívne využiť svoje právomoci, či už išlo o upozorňovanie na celospoločenské problémy alebo chybné kroky akejkoľvek vlády. Svoj mandát, za ktorý sa vystriedalo päť premiérov, zvládla ukážkovo,“ dodal Gröhling.SaS súčasne očakáva, že sa nový prezident Pellegrini odpúta od vlády Roberta Fica Smer-SD ) a strany Hlas-SD , a bude tak nadstraníckym prezidentom. To, či toho bude schopný, je podľa predsedu SaS kľúčovou otázkou, ako aj to, či sa nebude báť použiť právo veta aj pri zákonoch od jeho bývalých straníckych kolegov.„V prípade zahraničných otázok od nového prezidenta očakávame namiesto medzinárodnej izolácie jasnú politiku s pevným ukotvením Slovenska v EÚ NATO ,“ uzavrel Gröhling.Inaugurácia nového prezidenta sa uskutoční v sobotu 15. júna. Ako informovali z Kancelárie Národnej rady SR , program novej hlavy štátu sa začne krátko predpoludním, a to slávnostnou schôdzu Národnej rady SR.