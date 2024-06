Právo na zhromažďovanie nesmie byť démonizované, Amnesty International Slovensko znepokojuje nový „lex atentát“

Démonizovanie ľudských práv

14.6.2024 (SITA.sk) - Pokojné zhromažďovanie nie je hrozba, je to ľudské právo. Zdôraznila to nezisková organizácia Amnesty International a vyjadrila vážne znepokojenie nad novým vládnym návrhom zákona nazývanom aj " lex atentát ", ktorý bol predložený 12. júna.Tento zákon totiž podľa organizácie výrazne obmedzuje právo na zhromažďovanie . Preto Amnesty International vyzýva vládu , aby tento škodlivý návrh stiahla.„Tento návrh zákona vykresľuje verejné zhromaždenia alebo protesty ako ohrozenie verejného poriadku a bezpečnosti. Namiesto toho, aby vláda napomáhala právu na protest, rozhodli sa ho oklieštiť," upozornil riaditeľ Amnesty International Slovensko Ako dodal, ľudské práva nesmú byť démonizované a rovnako sa nesmú zavádzať neprimerané sankcie za ich uplatňovanie. Navrhovaný zákon zakazuje zhromaždenia nielen v blízkosti parlamentu, ale aj v blízkosti budov, kde bývajú alebo pracujú predstavitelia zákonodarnej, výkonnej a súdnej moci.Amnesty upozorňuje, že medzinárodné právo v oblasti ľudských práv hovorí, že všeobecné obmedzenia pokojného zhromažďovania, ako napríklad všeobecné zákazy týkajúce s miesta, sú neprimerané.„Je veľmi dôležité zachovať právo zhromažďovať sa v blízkosti významných vládnych a politických miest, pretože tieto miesta sú symbolické a rozhodujúce pre vyjadrenie a zapojenie verejnosti," uviedol Sloboda.Návrh zákona ďalej dáva obciam právo zakázať zhromaždenia z rôznych dôvodov vrátane možnosti vzniku potýčok alebo narušenia verejného poriadku. Sloboda zdôraznil, že každé jedno verejné zhromaždenie môže narušiť bežný život a spôsobiť nepríjemnosti.To však podľa neho nesmie byť dôvodom na jeho zákaz. Amnesty ďalej upozorňuje, že ak sa uskutoční zhromaždenie a ukáže sa, že nie je pokojné, bude rozpustené a ministerstvo vnútra môže obci uložiť pokutu do výšky 16 500 eur.„Toto ustanovenie nielenže vytvára neprimeraný tlak na obce, aby preventívne zakazovali zhromaždenia, ale zavádza aj represívne opatrenie, ktoré by mohlo obce odradiť od povoľovania legitímnych protestov," upozornil Sloboda.Organizácia upozornila aj na to, že navrhovaná úprava nerieši bezpečnosť protestujúcich, ale rozširuje právomoci polície a obcí.„Niektorí politickí predstavitelia hovoria o potrebe upokojovať situáciu v slovenskej spoločnosti. Nielen tento návrh však naznačuje, že si zamieňajú upokojovanie spoločnosti s umlčiavaním spoločnosti," uzavrel Sloboda.