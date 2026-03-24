 24hod.sk    Z domova

24. marca 2026

Gröhling podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR, mala by preveriť možné zasahovanie do volieb v roku 2020


Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling podáva podnet na



674998738af5d086103522 676x451 24.3.2026 (SITA.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR na preverenie možného zásahu Ruska do volieb v Slovenskej republike. Ako pripomenul, z informácií zverejnených v Maďarsku je zrejmé, že Rusko a Maďarsko sa dohovárali na tom, ako pomôcť strane Smer-SD vo voľbách 2020.


"A dokonca sám Peter Pellegrini aktívne žiadal o stretnutie v Rusku a radšej si vybral toto stretnutie pred stretnutím vo Washingtone," poukázal Gröhling. Všetko bolo podľa neho organizované pod záštitou ministra zahraničných vecí Maďarska Petra Szijjártóa.

"Toho ministra zahraničných vecí, ktorý do Ruska chodí ako na klavír a ktorý vynášal utajené informácie v rámci rokovania Európskej únie," zdôraznil šéf liberálov.

Doplnil, že premiér Robert Fico tu bude ako birmovaný komunista rozprávať o tom, že veľmoci alebo iné krajiny sa chystajú zasahovať do parlamentných volieb. Pritom podľa Gröhlinga existuje jasný dôkaz, že Rusko a Maďarsko sa dohovárali, ako ovplyvniť voľby na Slovensku práve v prospech Smeru.

Podľa medializovaných informácií vtedajší premiér Peter Pellegrini sa mal niekoľko týždňov pred parlamentnými voľbami v roku 2020 stretnúť s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, pričom ho mal tajne požiadať o pomoc s vybavením návštevy v Moskve, ktorej cieľom malo byť zvýšenie preferencií strany Smer, ktorej volebným lídrom v tom čase Pellegrini bol (neskôr zo Smeru odišiel a založil stranu Hlas-SD - pozn. SITA).

Celú schému následne rozbehol maďarský minister zahraničia Péter Szijjártó. V rámci rozhovoru s ruským ministrom zahraničia Sergejom Lavrovom mal uviesť, že je pre nich dôležité, aby vtedajšia koalícia na čele so Smerom ostala pri moci, vystríhať mal aj pred víťazstvom opozície, ktoré by mohlo ohroziť spoluprácu v strednej Európe.




Zdroj: SITA.sk - Gröhling podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR, mala by preveriť možné zasahovanie do volieb v roku 2020 © SITA Všetky práva vyhradené.

