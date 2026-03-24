 Utorok 24.3.2026
 Meniny má Gabriel
Lívinkina cesta za veľkým snom: Každý krok znamená nádej


Namiesto bezstarostného detstva prišli vyšetrenia, neistota a slová, ktoré žiaden rodič nechce počuť - mikrodelečný syndróm. S touto diagnózou sa spája množstvo komplikácií. Zmiešaná tonusová ...



livinka 180x840 1 676x473 24.3.2026 (SITA.sk) - Namiesto bezstarostného detstva prišli vyšetrenia, neistota a slová, ktoré žiaden rodič nechce počuť – mikrodelečný syndróm.


S touto diagnózou sa spája množstvo komplikácií. Zmiešaná tonusová porucha, výrazné psychomotorické zaostávanie a epilepsia, ktorá sa objavila už v 9. mesiaci života. Prognózy boli nejasné. Nádej však nie. Rodina si dala tichý, no silný sľub – že Lívinka na to nikdy nebude sama.

Cesta bez cieľovej rovinky, ale plná malých víťazstiev


Od prvých mesiacov života sa Lívinkin svet točí okolo terapií. To, čo je pre iné deti prirodzené, si ona musí tvrdo vybojovať. Každý pohyb, každý pokrok, každé nové gesto je výsledkom hodín práce, úsilia a obrovskej vôle.

Fyzioterapia, hipoterapia, canisterapia, logopédia, muzikoterapia či watsu – to všetko je súčasťou jej každodenného života už od roku 2018. A hoci tieto chvíle často prinášajú únavu a slzy, prinášajú aj niečo nesmierne cenné – pokrok.

Dnes má Lívia osem rokov. Miluje pohyb, vodu, zvieratá. Jej oči žiaria šťastím pri hipoterapii, v bazéne či pri kontakte so psíkmi, ktorí sa stali nielen jej terapeutmi, ale aj vernými spoločníkmi. Rodina pre ňu dokonca absolvovala odborný canisterapeutický výcvik, aby jej dokázali pomáhať ešte viac – aj doma.

A práve tieto malé momenty radosti dávajú zmysel všetkej námahe.

Keď sa rodič stane odborníkom z lásky


Láska k dieťaťu dokáže meniť životné smerovanie. Lívinkina mama sa rozhodla ísť ešte ďalej – vyštudovala fyzioterapiu, aby svojej dcérke dokázala pomáhať nielen ako mama, ale aj ako odborník.

Dnes pokračuje v magisterskom štúdiu a každý deň využíva svoje vedomosti v praxi. Ich príbeh je dôkazom toho, že rodičovská láska nemá hranice.

Pomôžme Lívinke urobiť jej prvý samostatný krok


Lívinka dnes navštevuje špeciálnu základnú školu v Trenčíne a robí pokroky, ktoré by sa kedysi zdali nemožné. Jej veľkým snom však zostáva niečo, čo väčšina z nás považuje za samozrejmosť – urobiť svoj prvý samostatný krok.

Aby sa k nemu mohla priblížiť, potrebuje pokračovať v náročných terapiách a rehabilitáciách. Tie sú však finančne veľmi náročné a presahujú možnosti jednej rodiny.

Ak vás jej príbeh chytil za srdce, môžete jej pomôcť aj vy. Výzvu je možné podporiť prostredníctvom portálu ĽudiaĽuďom.sk – aj malá pomoc môže znamenať obrovský krok vpred. Lívinkin príbeh nie je len o diagnóze. Je o odvahe, každodennej drine, sile rodiny a nádeji, ktorá napriek všetkému pretrváva.

Informačný servis


Zdroj: SITA.sk - Lívinkina cesta za veľkým snom: Každý krok znamená nádej © SITA Všetky práva vyhradené.

Tagy: Zbierka
