Gröhling: Vláda nepadne, po odchode SaS bude OĽaNO pokračovať s podporou fašistov

Hlasy fašistov

Nikdy neboli jednotnejší

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - Vláda podľa ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) nepadne, po odchode strany Sloboda a Solidarita bude podľa neho OĽaNO pokračovať s menšinovou vládou.Predstavitelia hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti to podľa neho začínajú pomaly priznávať. Na fungovanie menšinovej vlády budú ale potrebovať hlasy opozície a fašisti budú podľa ministra školstva prvou voľbou. Gröhling to uviedol v statuse na sociálnej sieti.Pravdepodobnú spoluprácu podľa neho dokazuje prelomenie veta prezidentky či spoločná práca na zákonoch, napríklad o zákaze dúhových vlajok. Gröhling sa na spolupráci s fašistami odmieta podieľať.Šéf rezortu školstva tiež vyvrátil, že by strana SaS nebola jednotná pri požiadavke na odchod ministra financií Igora Matoviča (OĽaNO) z vlády. Toto tvrdenie označil za bohapusté klamstvo a napísal, že ešte nikdy neboli takí jednotní ako teraz.