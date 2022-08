V mediálne sledovaných kauzách je už právoplatne odsúdených 17 osôb, Hamran hovoril o nominantoch Fica (video+foto)

aj príslušníkov bezpečnostných zložiek a bývalých predstaviteľov štátnych orgánov, je už právoplatne odsúdených 17 osôb. Na tlačovej konferencii to vo štvrtok povedal prezident Policajného zboru Štefan Hamran

11.8.2022 (Webnoviny.sk) - V mediálne sledovaných kauzách, ktoré zahŕňajúAko príklad uviedol bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika , exprezidentku finančnej správy Lenku Wittenbergerovú , podnikateľa Zoroslava Kollára a viacerých bývalých policajtov alebo príslušníkov Slovenskej informačnej služby. „Tieto prípady úspešne prešli dozorujúcou prokuratúrou a právoplatne boli odsúdení," povedal policajný prezident s tým, že dôkazy, ktoré policajti zhromaždili, obstáli v súdnom konaní. Zároveň poukázal na to, že v prípade viacerých odsúdených išlo o nominantov vlád Roberta Fica (Smer-SD), ktorý permanentne kritizuje a spochybňuje postup orgánov činných v trestnom konaní v sledovaných kauzách.„Toto sú nominanti Roberta Fica," zdôraznil Hamran. V tejto súvislosti takisto povedal, že ak začneme spochybňovať tieto trestné konania, môžeme rovno roztrhať ústavu. „Právny štát by skončil ako taký," skonštatoval.Zároveň podľa Hamrana 25 osôb vrátane podnikateľov Norberta Bödöra, Miroslava V. alebo Jozefa B. čelí obžalobe. Obvinených v prípravnom konaní je ďalších 17 osôb. Spolu 22 osôb sa ku skutkom priznalo a spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní.Stíhané osoby tiež vydali vyšetrovacím orgánom finančné prostriedky vo výške štyroch miliónov eur. „Postupuje sa presne tak, ako predpokladá zákon a striktne v súlade s dôkaznou situáciou," povedal šéf polície.Hamran taktiež skonštatoval, že výpočet stíhaných bývalých policajných funkcionárov vrátane jeho predchodcu Tibora Gašpara a bývalého šéfa NAKA Petra H. je hanbou pre spoločnosť. „Keď si pozriete výpočet tých funkcionárov, tak to desí, je to hanba," dodal.