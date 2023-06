Gröhlinga mrzí, že prezidentka Čaputová už nebude kandidovať. Bola vraj najlepšou hlavou štátu, akú sme mali

Intenzívna antikampaň a prekážky

Hodnoty, za ktoré sa oplatí bojovať

20.6.2023 (SITA.sk) - Poslanca Národnej rady (NR) SR SaS ) mrzí, že prezidentka Zuzana Čaputová už nebude kandidovať na prezidentský post, považuje ju za najlepšiu hlavu štátu, akú sme mali.Budúcnosť Slovenska by ale podľa neho nemala závisieť od jedného človeka, ale od nás všetkých, od tých, ktorí budú voliť a chcú moderné, dôstojné a európske Slovensko.Ako uviedol v statuse na sociálnej sieti, verí, že sa nájde kandidát, ktorý by tieto hodnoty reprezentoval a bol dobrým nástupcom Čaputovej. Gröhling poukázal i na to, že prezidentka čelila intenzívnej antikampani i urážkam a útokom na jej blízkych. Dodal však, že sme mali hlavu štátu, s ktorou môžeme byť spokojní.„Bola proeurópska, prozápadná a dôstojne nás reprezentovala v zahraničí i doma. Vždy bez váhania upozorňovala na problémy doma, najmä na sociálne otázky. Nikdy sa neváhala postaviť za svoje hodnoty, za menšiny, bojovala s konšpiráciami, uctila si obete vraždy na Zámockej, odsudzovala nenávistné prejavy a s úctou ju prijímali hlavy štátov v Európe aj v zahraničí,“ uviedol poslanec s tým, že sme si zvolili dobre.„Je nás veľa, ktorí si vážime vašu prácu a zdieľame hodnoty, za ktoré sa oplatí bojovať. Nesmieme sa vzdať a preto vaše slová dodávajú odvahu. Odvahu spraviť politiku slušnejšou. Postaviť slušnosť proti nenávisti," uzavrel Gröhling.