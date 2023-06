Kontroverzný influencer Tate je obžalovaný zo znásilnenia aj obchodovania s ľuďmi, súdny proces môže trvať roky

Domáca väzba

Mizogýnne názory a nenávistné prejavy

Obete lákali falošnými prísľubmi

20.6.2023 (SITA.sk) - Kontroverzného influencera Andrewa Tatea v Rumunsku obžalovali zo znásilnenia, obchodovania s ľuďmi a vytvorenia organizovanej zločineckej skupiny s cieľom sexuálne zneužívať ženy. Informuje o tom spravodajský portál BBC . Rumunské úrady podali obžalobu aj na jeho brata Tristana a dve ich spoločníčky. Všetci štyria odmietajú obvinenia.Tridsaťšesťročného britsko-amerického občana zadržali koncom decembra v Bukurešti spolu s jeho bratom Tristanom a dvoma rumunskými ženami v súvislosti s obvineniami z obchodovania s ľuďmi, znásilnenia a členstva v organizovanej zločineckej skupine. V marci ich na základe rozhodnutia sudcu presunuli z väzby do domáceho väzenia.V obžalobe, ktorú podali na súde v Bukurešti, sa uvádza, že štyria obvinení vytvorili v roku 2021 organizovanú zločineckú skupinu s cieľom obchodovania s ľuďmi v Rumunsku, ale aj v iných krajinách vrátane USA a Spojeného kráľovstva.Menujú v nej sedem údajných obetí, ktoré podľa nej bratia Tateovci nalákali prostredníctvom falošných prísľubov lásky a manželstva.Súdny proces sa nezačne okamžite a očakáva sa, že potrvá niekoľko rokov, upozorňuje BBC. Rumunský sudca má 60 dní na to, aby preskúmal spisy prípadu predtým, ako bude možné poslať ho na súd.Tateov hovorca sa vyjadril, že vítajú možnosť, ktorú prináša súdny proces, aby mohli počas neho demonštrovať svoju nevinu.Bývalý profesionálny kickboxer Tate, ktorý má milióny sledovateľov na sociálnych sieťach a v Rumunsku údajne žil od roku 2017, si pred časom vyslúžil zákaz od viacerých internetových platforiem pre jeho mizogýnne názory a nenávistné prejavy. Riaditeľstvo pre vyšetrovanie organizovaného zločinu a terorizmu (DIICOT) ešte v decembri informovalo, že identifikovalo šesť pravdepodobných obetí sexuálne zneužitých organizovanou skupinou.Vyšetrovatelia zisťovali, či Tate lákal ženy do Rumunska na sľuby vážneho vzťahu alebo manželstva a neskôr ich nútil alebo zmanipuloval, aby pre neho pracovali ako modelky v chatovacích miestnostiach pre dospelých.Obete údajne držali pod neustálym dohľadom a podrobovali „fyzickému násiliu a psychickému nátlaku“, skupina ich sexuálne zneužívala a nútili ich účinkovať v pornografii.