Gruzínska opozícia žiada o prepustenie exprezidenta Saakašviliho z väzenia. Obáva sa, že ho otrávili

V čase zatknutia bol zdravý

Destabilizácia krajiny

5.12.2022 (Webnoviny.sk) - Gruzínska opozícia sa obrátila na súd so žiadosťou o prepustenie bývalého prezidenta Michaila Saakašviliho z väzenia na lekárske vyšetrenie. Dôvodom sú obavy, že ho otrávili.Zjednotené národné hnutie tvrdí, že Saakašviliho stav „môže viesť ku kóme a smrti“ a mali by ho previesť do nemocnice v USA alebo v Európskej únii.Strana, ktorej bol Saakašvili svojho času lídrom, minulý týždeň vo vyhlásení uviedla, že hoci bol v čase zatknutia v októbri 2021 celkovo zdravý, odvtedy trpí úbytkom hmotnosti, bolesťami pohybového ústrojenstva a svalovou atrofiou, „čo môže byť výsledkom nediagnostikovaného infekčného procesu a/alebo možnej intoxikácie“.Toxikologické vyšetrenie u neho podľa nej ukázalo zvýšené hladiny bária, bizmutu a ortuti a s najväčšou pravdepodobnosťou utrpel vo väzení poranenie chrbtice a vyvinula sa u neho ťažká forma traumatickej stresovej poruchy.Vo vyhlásení sa uvádza, že závery sú založené na skúmaní gruzínskych a zahraničných expertov, ktoré vykonali prostredníctvom gruzínskej mimovládnej organizácie zameranej proti mučeniu Centrum empatia.Vláda nereagovala na opozičné kroky. Predseda vládnej strany Gruzínsky sen Irakli Kobachidze sa však vyjadril, že nie sú dôvody na prepustenie Saakašviliho."Nemôžeme destabilizovať krajinu. Žiadajú nás, aby sme toto rozhodnutie urobili politicky, aby sme prepustili Saakašviliho, aby sme destabilizovali krajinu, a samozrejme také rozhodnutie nemôžeme urobiť,“ povedal podľa televízie Rustavi-2.Saakašvili, ktorý bol prezidentom v období 2004 - 2007 a 2008 - 2013, v roku 2013 odišiel do exilu na Ukrajinu a získal tam občianstvo.V Gruzínsku ho odsúdili na šesť rokov väzenia za zneužívanie moci. Zatkli ho 1. októbra 2021, keď sa po niekoľkých rokoch vrátil do Gruzínska, aby povzbudil opozíciu pred komunálnymi voľbami v krajine.