Gruzínska prezidentka Zurabišviliová vetovala zákon o zahraničnom vplyve, údajne je v rozpore so všetkými európskymi normami

18.5.2024 (SITA.sk) - Gruzínska prezidentka v sobotu vetovala kontroverzný zákon o zahraničnom vplyve, ktorý v krajine vyvolal masové protesty. Salome Zurabišviliová vyhlásila, že zákon je v rozpore s gruzínskou ústavou a „všetkými európskymi normami“ a je potrebné ho zrušiť.Vládnuca strana Gruzínsky sen, ktorá sa čoraz viac dostáva do rozporov s prezidentkou, má dostatočnú väčšinu na to, aby jej veto prelomila a očakáva sa, že tak urobí v nasledujúcich dňoch.Spomenutý zákon vyzýva médiá a nekomerčné organizácie, aby sa zaregistrovali ako subjekty „realizujúce záujmy cudzej moci“, ak dostávajú viac ako 20 % svojho rozpočtu zo zahraničia. Vláda tvrdí, že zákon je nevyhnutný na zastavenie škodlivého zahraničného vplyvu na politiku krajiny a na zabránenie nešpecifikovaným zahraničným aktérom v snahe ju destabilizovať.Kritici legislatívu označujú za „ruský zákon“, keďže podobným zákonom Moskva stigmatizuje nezávislé médiá a organizácie v opozícii voči Kremľu. Podľa nich predstavuje hrozbu pre demokratické slobody v Gruzínsku aj jeho cieľ vstúpiť do Európskej únie , ktorá mu vlani udelila kandidátsky štatút.