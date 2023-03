Gruzínskemu exprezidentovi Saakašvilimu vraj vo väzení zlyhávajú orgány a je „blízko smrti“

Saakašviliho mohli otráviť

Traumatická stresová porucha





Saakašvili, ktorý bol prezidentom v období 2004 - 2007 a 2008 - 2013, v roku 2013 odišiel do exilu na Ukrajinu a získal tam občianstvo. V Gruzínsku ho odsúdili na šesť rokov väzenia za zneužívanie moci. Zatkli ho 1. októbra 2021, keď sa po niekoľkých rokoch vrátil do Gruzínska, aby povzbudil opozíciu pred komunálnymi voľbami v krajine.





Vyhliadky na kandidatúru

13.3.2023 (SITA.sk) - Bývalý gruzínsky prezident Michail Saakašvili povedal, že ho vo väzení otrávili a dodal, že je „blízko smrti“. „Na začiatku som mal 120 kilogramov, teraz mám 64. Ak budem mať menej ako 60, lekári predpovedajú zlyhanie viacerých orgánov. Stále som v posteli, moje kosti sa rozpadávajú a spôsobuje to neznesiteľnú bolesť,“ uviedol Saakašvili v rozhovore pre Sky News.Gruzínske úrady údajne zamietli Saakašviliho tvrdenia a nedovolili, aby dostal lekársku starostlivosť v zahraničí. „Je to hrozný pohľad,“ povedal pre Sky News Saakašviliho právnik Šalva Chačapuridze. „Vyzerá ako väzeň v koncentračnom tábore v nacistickom Nemecku.“Gruzínska opozícia už v decembri vyslovila obavy, že Saakašviliho mohli otráviť, a žiadala o jeho prepustenie. Vo vyhlásení vtedy uviedla, že hoci bol v čase zatknutia v októbri 2021 celkovo zdravý, odvtedy trpí úbytkom hmotnosti, bolesťami pohybového ústrojenstva a svalovou atrofiou, „čo môže byť výsledkom nediagnostikovaného infekčného procesu a/alebo možnej intoxikácie“.Toxikologické vyšetrenie u neho podľa nej ukázalo zvýšené hladiny bária, bizmutu a ortuti a s najväčšou pravdepodobnosťou utrpel vo väzení poranenie chrbtice a vyvinula sa u neho ťažká forma traumatickej stresovej poruchy.Gruzínska ombudsmanka pre ľudské práva Nino Lomdžaria v novembri uviedla, že Saakašvilimu neposkytujú náležitú lekársku starostlivosť a spoluväzni ho zneužívajú.Európsky parlament vydal 15. februára uznesenie, v ktorom žiada Saakašviliho, aby dostal potrebné lekárske ošetrenie. Vo vyhlásení sa uvádza, že ak by sa jeho zdravotný stav zhoršil, „poškodilo by to reputáciu Gruzínska a sťažilo by to jeho vyhliadky na kandidatúru do Európskej únie“.