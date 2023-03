Kollár a ďalší predsedovia parlamentov sa stretli v Tatrách a vojna na Ukrajine nebola jedinou témou, ktorú riešili

Jednotné stanovisko krajín

13.3.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady Slovenskej republiky (NR SR) Boris Kollár, predsedníčka Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky Markéta Pekarová Adamová a predseda Národnej rady Rakúskej republiky Wolfgang Sobotka diskutovali o situácii na Ukrajine aj nelegálnej migrácii.Na stretnutí predsedov parlamentov krajín Slavkovského formátu (S3) vo Vysokých Tatrách boli témou aj energetika a energetická bezpečnosť, alternatívne zdroje energií či región Západného Balkánu. Čo sa týka Ukrajiny majú tieto štáty tradične blízke postoje, čím sa otvára priestor na diskusiu o reálnej pomoci.„Jednotné stanovisko našich krajín je najlepšou odpoveďou smerom k agresorovi. Je nevyhnutné, aby nastolenie mieru bolo efektívne, spravodlivé a trvalé. Je dôležité, aby toto riešenie prišlo v čo najkratšej dobe, avšak s ohľadom na záujmy Ukrajiny“, povedal predseda NR SR Kollár. O stretnutí informovala v tlačovej správe Kancelária NR SR.Témou diskusie bola aj nelegálna migrácia a efektivita migračných opatrení zo strany Európskej únie (EÚ). Štáty Slavkovského formátu pre časom zaznamenali nárast nelegálnej migrácie, a to najmä cez západobalkánsku trasu.Pri migrácii sa Kollár, Pekarová Adamová a Sobotka dotkli i významu schengenského priestoru a posilňovania jeho vonkajších hraníc. Podľa šéfa slovenského parlamentu je potrebné využiť všetky nástroje, ktoré sú k dispozícii už v súčasnosti, čím mal na mysli najmä agentúru Frontex a Agentúru EÚ pre azyl.„Podpora integrácie krajín Západného Balkánu do štruktúr Európskej únie je jednou z ďalších tém, ktorými sa lídri zákonodarných orgánov zaoberali," uvádza Kancelária NR SR. Je nutné zaoberať sa tým, ako ďalej podporovať Severné Macedónsko a Albánsko v ich integračnom úsilí, keďže minulý rok sa po dlhšom období stagnácie posunuli prístupové rokovania s týmito štátmi.Vo Vysokých Tatrách šéfovia parlamentov prediskutovali aj energetiku a energetickú bezpečnosť, ale aj alternatívne zdroje energií a kooperáciu pri ich získavaní. Stretnutie sa konalo v rámci líderstva Slovenska vo formáte S3, ktoré sa začalo 1. júla 2022 a potrvá do 1. júla 2023, keď ho preberie Rakúska republika.Pri spolupráci troch strán je tiež prítomné úsilie naďalej využívať formát S3+, a poskytnúť tak priestor na interakciu s ďalšími štátmi.