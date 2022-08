Gruzínsko by malo byť okupované Ruskom, do roku 1801 ani neexistovalo, vyhlásil Medvedev

Gruzínsko do roku 1801 neexistovalo

Doneck a Luhansk atrapy štátov

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Bývalý ruský prezident Dmitrij Medvedev vyhlásil, že Gruzínsko by malo byť kompletne okupované Ruskom. Zástupca šéfa ruskej Bezpečnostnej rady to uviedol na sociálnej sieti VKontakte, pričom tento názor odôvodnil tým, že Gruzínsko „predtým neexistovalo".Medvedev zakrátko vymazal svoje úvahy, no kým boli zverejnené, viacerí novinári si stihli urobiť snímky obrazovky.Medvedev sa vyjadril, že „po oslobodení Kyjeva a všetkých maloruských území od nacionalistických bánd, ktoré hlásajú nimi vynájdenú ukrajinskosť, sa Rusko opäť zjednotí". „Kým tam neprídu Rusi, nebude tam poriadok," poznamenal.Medvedev v súvislosti s Gruzínskom uviedol, že do roku 1801 „taká krajina ako Gruzínsko neexistovala" a vyskytovala sa údajne len v hraniciach Ruskej ríše, preto „Severné a Južné Osetsko, Abcházsko a zvyšné územia Gruzínska môžu byť zjednotené len ako súčasť jedného štátu s Ruskom".Medvedev spomenul aj Kazachstan, ktorý označil za „umelý štát" a obvinil ho z genocídy Rusov. Kazachstan síce udržiava vzťahy s Ruskom, no Moskvu nahnevalo, že súčasný prezident Kasym-Žomart Tokajev nazval samozvanú Doneckú Luhanskú ľudovú republiku na východe Ukrajiny za „atrapy štátov". Približne o desať hodín neskôr Medvedevov asistent vo vyhlásení uviedol, že politikov účet údajne napadli hackeri.Medvedev sa v ostatných týždňoch viac negatívne zviditeľnil radikálnymi názormi. Ukrajine dokonca pohrozil „súdnym dňom", ak sa opováži ostreľovať anektovaný polostrov Krym. Poradca ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského Mychajlo Podoľak vtedy poznamenal, že Medvedev je iba „dejinami zabudnutý malý človiečik, ktorý sa snaží pôsobiť vážne a strašidelne, no v skutočnosti vyvoláva len ľútosť".