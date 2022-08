Štát vyplatil takmer 18 miliónov eur na ubytovanie pre Ukrajincov. Poskytovatelia majú ešte pár dní, aby o preplatenie nákladov požiadali

Ubytovanie pre Ukrajincov

Výška príspevkov

2.8.2022 (Webnoviny.sk) - Za ubytovanie odídencov z Ukrajiny už štát ubytovateľom vyplatil. Ako ďalej informuje Ministerstvo vnútra SR , v týchto dňoch samosprávy rozosielajú ubytovateľom príspevky za ubytovanie za mesiac jún, ktoré im ministerstvo vnútra doručilo na účty koncom júla.„Príspevky v celkovej sume 5 731 166 eur za jún poskytol štát za ubytovanie 32 093 odídencov z Ukrajiny, z toho 11 146 detí, v 1239 obciach a mestách,“ povedal minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO). Ubytovatelia by ich podľa neho mali dostať najneskôr do 5. augusta.Rezort vnútra v tejto súvislosti upozorňuje, že, počas ktorých ubytovateľ poskytol strechu nad hlavou odídencom z Ukrajiny.Príspevok sa vlastníkom domov a bytov poskytuje vo výške osem eur za noc u dospelých a štyri eurá u dieťaťa mladšieho ako 15 rokov.V praxi podľa rezortu ide od 570 do 1430 eur v závislosti od počtu obytných miestností. Právnickým osobám nepodnikajúcim v oblasti ubytovania, obciam a Vyšším územným celkom v prípade, že umožnia ubytovanie odídencom v nebytovej budove slúžiacej na krátkodobé ubytovanie, sú príspevky poskytované vo výške 12 eur za jednu noc u dospelého a šesť eur u dieťaťa do 15 rokov.Rezort takisto opakovane upozorňuje na pretrvávajúcu povinnosť odídenca raz mesačne osobne oznámiť obci či mestu, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Všetky potrebné informácie vrátane vzorov výkazov ministerstvo vnútra zverejňuje na svojom webovom sídle.