Guardiola kritizuje Čeferina: Mal by si počkať a nevynášať súdy

Kormidelník Manchestru City Pep Guardiola podrobil kritike prezidenta Európskej futbalovej únie (UEFA) Aleksandra Čeferina. Dôvodom sú jeho opakované tvrdenia, že anglický klub porušil pravidlá finančnej fair play a vo februári 2020 ho inštitúcia vylúčila z európskych pohárových súťaží. Verdikt UEFA však neskôr zrušil Športový arbitrážny súd (CAS).





Čeferin vo štvrtkovom rozhovore pre denník Daily Telegraph zopakoval, že verdikt UEFA potrestať Manchester City bol správny. "Vieme, že sme mali pravdu. Neurobili by sme rozhodnutie, ak by sme si neboli istí, že sme mali pravdu," povedal Čeferin. Jeho slová sa Pepa Guardiolu dotkli: "Ako právnik a prezident UEFA by si mal uvedomiť, že by mal počkať s vynesením akýchkoľvek súdov. Po spravodlivom procese nech si hovorí, čo chce a koná, ako chce. Mal by rešpektovať prezumpciu neviny. Vie, že máme právo brániť sa."Slovinský funkcionár sa o Manchestri City vyjadril v čase, keď anglického šampióna a úradujúceho víťaza Ligy majstrov čaká vypočúvanie za neposkytnutie kompletných údajov z účtovníctva a nesplnenia podmienky finančnej fair play v rokoch 2009 až 2018.Podľa agentúry AFP malo City v "dobrej viere" poskytnúť "nepresnú finančnú informáciu", ktorá dáva "pravdivý a férový pohľad na finančnú situáciu klubu". Nepresná informácia sa týka príjmov, vrátane tých od sponzorov, a aj prevádzkových nákladov. Prípad bude posudzovať nezávislá komisia, jej členov vymenuje predseda súdnej komisie Premier League.