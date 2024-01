K zápasu Slovana s Dinamom Moskva sa vyjadril aj ukrajinský obranca AS Trenčín a pochválil rozhodnutie Slavie

Klub spojený s ruskou políciou

Tolerovať vrahov nie je v poriadku

25.1.2024 (SITA.sk) - Slovan Bratislava odohraním prípravného zápasu proti Dinamu Moskva rozdelil futbalové Slovensko na dva tábory a do toho kritického rozhodne patria aj ukrajinskí futbalisti pôsobiaci na Slovensku.Jedným z nich je obranca Taras Bondarenko z AS Trenčín , ktorý má voči športovej značke Dinamo Moskva jasne vyhranený postoj.„Keď som videl správy o tom zápase, bol som veľmi sklamaný. Dinamo Moskva je klub historicky spojený s ruskou políciou. Políciou, ktorá zneužíva civilistov na okupovaných územiach. To oni mučia a zabíjajú ľudí v pivniciach a v mučiarňach. A títo športovci, ktorí ešte neboli vylúčení ani z olympijských hier, legitimizujú to, čo Rusko robí na Ukrajine. Nemajú nič proti genocíde Ukrajincov. A nemali by, keby išlo o genocídu Slovákov," povedal Bondarenko v rozhovore pre denník Šport.Prípravný zápas v Katare sa "belasí" pokúsili úplne utajiť, žiaden zo zainteresovaných klubov o tom pôvodne vôbec neinformoval, Slovan ani po ňom.O čom to svedčí? "Pravdepodobne o tom, že slovanisti pochopili, že to môže mať následky. A každý čin musí mať následky. Nežijeme vo svete ružových poníkov," pokračoval Bondarenko.Šéf Slavie Praha Jaroslav Tvrdík prakticky okamžite po potvrdení tejto správy zrušil plánovaný prípravný zápas so Slovanom. Ukrajinský stopér v službách Trenčanov to pochválil."Som veľmi rád, že Slavia okamžite dala jasne najavo, že v civilizovanom svete nie je miesto pre tolerovanie vrahov. A ak sa Slovan rozhodol, že tolerovať vrahov je v poriadku, tak to v poriadku nie je. Videl som, že ľudia na Slovensku si myslia, že je to hanba pre taký veľký klub, ako je Slovan. A to je pre mňa veľmi cenné zistenie," zdôraznil 31-ročný rodák zo Záporožia.Na otázku, ako sa ruská vojenská operácia na Ukrajine osobne dotkla jeho vnímania sveta, odpovedal: "Každý deň vojny prináša ďalší príbeh o tom, ako otec rodiny v Odese išiel do obchodu nakúpiť potraviny a nemal sa kam vrátiť, pretože jeho dom zasiahla raketa. V jednom momente stratil domov, manželku, dieťa... Ako v deň zápasu Slovana s Dinamom zasiahla budovu druholigového klubu Lokomotyv Kyjev raketa. Ako manželky a dcéry čakajú na správu od svojich manželov a otcov, ktorí sa už tri dni neozvali, pretože sú v pekle na vojnovom fronte. Nie je ľahké žiť v tejto realite," dodal Bondarenko pre Šport.