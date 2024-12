Guardiola neopustí trápiace sa City: Pokúsim sa to zvrátiť

Španielsky futbalový tréner Pep Guardiola vyhlásil, že neopustí trápiaci sa Manchester City, ktorý prežíva najväčšiu krízu za uplynulé roky.





Päťdesiattriročný kouč len nedávno predĺžil zmluvu o ďalšie dve sezóny, no pokles formy jeho tímu vzbudil otázky, či zostane na Etihad Stadium. "Citizens" totiž vyhrali len jeden z uplynulých trinástich zápasov vo všetkých súťažiach, pričom až deväťkrát prehrali."Pokračujem, pokúsim sa to zvrátiť. Niekedy si myslíte, že tá zlá séria sa skončí skôr, alebo ju napravíte ľahšie, no potrebujeme viac času. No nevzdávam sa, chcem tu zostať," povedal Guardiola, ktorý priviedol City ku šiestim titulom v uplynulých siedmich sezónach Premier League.