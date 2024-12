Spišská Nová Ves pripravuje rekonštrukciu zimného štadióna, pribudnúť má aj nová „kocka“ nad hracou plochou

Organizácia MS

28.12.2024 (SITA.sk) - Mesto Spišská Nová Ves pripravuje rekonštrukciu zimného štadióna. V súčasnosti už hľadá dodávateľa prác v predpokladanej hodnote takmer 4,3 milióna eur. Ako ďalej vyplýva z oznámenia vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie, zákazka je rozdelená na tri časti. Pozostáva zo stavebných úprav a výmeny mantinelov, inštalácie multimediálnych a efektových zariadení a z fotovoltiky.Snahou mesta je rozšíriť ponuku kvalitných štadiónov na Slovensku, ktoré sú využiteľné svojimi parametrami nielen pre potreby hokejového klubu, ale i organizáciu zápasov slovenských reprezentačných výberov počas reprezentačných podujatí organizovaných Slovenským zväzom ľadového hokeja (SZĽH) a Medzinárodnou hokejovou federáciou (IIHF). Súčasne sa chce mesto uchádzať o organizáciu Majstrovstiev sveta v kategórii do 18 rokov „A“ kategórie, ktoré sa majú na Slovensku uskutočniť v roku 2026.Zámerom samosprávy je celková modernizácia vybraných stavebných objektov, či doplnenie technologických celkov do prevádzky zimného štadióna. Najviac financií má ísť práve na stavebné úpravy a mantinely, a to viac ako 3,4 milióna eur. Práce sa budú podľa vestníka týkať rekonštrukcie a vybudovania nových šatní, sociálneho zázemia pre divákov, bufetov, business zóny, úpravy kancelárskych priestorov, vybudovania nového zázemia pre novinárov a taktiež náteru strešnej oceľovej konštrukcie.„Za účelom odvlhčenia a výmeny vzduchu nad hlavnou hracou plochou je v pláne montáž vzduchotechnickej jednotky. Zároveň je zámerom aj výmena pôvodných mantinelov za nové flexibilné mantinely zodpovedajúce medzinárodným štandardom Medzinárodnej hokejovej federácie (IIHF),“ uvádza sa v oznámení. Na štadióne má pribudnúť aj nové multimediálne zariadenie, takzvaná kocka nad hlavnou hracou plochou.„Zároveň bude kompletne vymenené staré nefunkčné ozvučenie za úplne nové, zodpovedajúce potrebám daného priestoru. Taktiež sa nad hlavnou hracou plochou osadia na strešnú oceľovú konštrukciu efektové svietidlá za účelom zatraktívnenia zážitku pre divákov,“ plánuje samospráva.Pri vstupoch pre divákov osadia vstupný systém, takzvané turnikety. Pri tejto časti zákazky sa predbežné počíta so sumou približne 765-tisíc eur. Pomôcť znížiť energetickú náročnosť prevádzky štadióna má spomínaná fotovoltika, kde sa predpokladá investícia vo výške takmer 116-tisíc eur.Rekonštrukciu zimné štadióna zaradil Fond na podporu športu k infraštruktúre národného významu. Poslanci mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi schválili ešte v septembri realizáciu projektu po podpísaní zmluvy o poskytnutí príspevku z Fondu na podporu športu.