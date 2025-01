Guardiola pred stredajším šlágrom LM proti PSG: Finále

Súboj Paríža St. Germain s Manchestrom City je jednoznačne najväčším lákadlom stredajšieho programu futbalovej Ligy majstrov. Obaja šampióni svojich krajín dosiaľ v súťaži nepredviedli očakávané výkony a v predposlednom 7. kole ligovej fázy nutne potrebujú zisk troch bodov. Tréner anglického klubu Pep Guardiola označil nadchádzajúci duel za finále.





Málokto by pred štartom prebiehajúceho ročníka predpovedal, že po šiestich zápasoch bude v tabuľke 36 účastníkov City 22. a Paríž o tri priečky nižšie. Angličania, ktorých posledné dva mesiace v roku 2024 zmietala obrovská kríza, získali v uplynulých troch stretnutiach elitnej súťaže len jeden bod. S celkovými ôsmimi bodmi sa pohybujú na hranici postupu do vyraďovacej fázy a ešte horšie je na tom PSG, ktorý má po dvoch víťazstvách, remíze a až troch prehrách len sedem bodov. V Parku princov tak pôjde obom tímom o všetko.Citizens začali nadobúdať starú formu na prelome rokov, keď vyhrali štyri z uplynulých piatich zápasov. Na psychike im pridal aj nedeľný súboj Premier League, v ktorom deklasovali Ipswich 6:0. "Po štyroch alebo piatich góloch som už myslel na Paríž. Máme pred sebou dve finále. Keď vyhráme oba, postúpime, keď jedno, je tu veľká šanca, že tiež postúpime. Musíme získať body, pretože sme si sami vyrobili problémy, najmä s Feyenoordom či v zápase, ktorý sme prehrali v Lisabone," uviedol Guardiola podľa AFP. Francúzske mužstvo ťahá sériu ôsmich víťazstiev vo všetkých súťažiach, ktorú odštartoval decembrový triumf v LM nad Salzburgom (3:0). "Nemáme taký počet bodov, aký by sme mali mať. Musíme ísť od zápasu k zápasu a teraz máme City," konštatoval tréner PSG Luis Enrique.V stredu bude v akcii aj slovenský reprezentant Dávid Hancko, ktorý v súťaži zariadil remízu Feyenoordu Rotterdam so City 3:3. Jeho tím figuruje na 18. priečke tabuľky pred obhajcom titulu Realom Madrid i spomínanou dvojicou City-PSG. Čaká ho však neľahký súper v podobe nemeckého Bayernu Mníchov, ktorý je po troch víťazstvách v rade na desiatej pozícii. Ďalší slovenský reprezentant Lukáš Haraslín bude v drese Sparty Praha naďalej absentovať pre zranenie. Český tím, ktorý svoju účasť odštartoval víťazstvom a remízou, ťahá sériu štyroch prehier a jeho šance na postup sú skôr teoretické. V poslednom domácom zápase privíta na Letnej hráčov Interu Miláno, ktorému patrí 6. priečka v tabuľke.Nečakane až dvadsiaty je obhajca trofeje a rekordný víťaz súťaže Real Madrid, ktorý si pred domácimi divákmi zmeria sily so Salzburgom. Rakúsky tím je po jedinom triumfe na 32. priečke. Papierovo ľahší súper čaká aj tretí Arsenal, na domácom Emirates Stadium si zahrá proti Dinamu Záhreb. Chorvátsky tím, ktorý uzatvára najlepšiu 24-ku, však chce zabojovať o postup do februárovej play off. Rovnakú snahu má 21. Celtic Glasgow, ktorý si môže zabezpečiť pokračovanie v súťaži proti poslednému Young Boys Bern. "Myslím si, že sme si do tohto bodu počínali naozaj dobre, ale chceme sa dostať cez čiaru do vyraďovacej fázy," povedal kouč škótskeho tímu Brendan Rodgers.Aspoň symbolické víťazstvo bude chcieť zaznamenať RB Lipsko, ktoré v LM s istotou skončí. Na domácom trávniku privíta sedemnásty Sporting Lisabon. Šancu na postup by si rád udržal Šachtar Doneck proti Brestu. Francúzsky účastník je však jedným z najväčších prekvapení milionárskej súťaže, keďže po štyroch víťazstvách, remíze a prehre figuruje na vysokej siedmej priečke. V stredu sa stretnú aj bývalí súperi Slovana Bratislava, dvanáste AC Miláno sa doma predstaví proti Girone, ktorá je po jedinom triumfe tridsiata.LM mala v starom formáte januárovú prestávku a začínala sa až v polovici februára. Po novom sa dlhšej pauzy dočká iba prvých osem zo všetkých účastníkov. Tí si zaistia priamy postup do marcového osemfinále, tímy na 9. až 24. priečke čaká vo februári play off o postup. Jediné dva kluby, ktoré už majú istú účasť vo vyraďovacej fáze, sú líder tabuľky Liverpool a druhá Barcelona.

7. kolo ligovej fázy LM:



streda 22. januára:



18.45 Šachtar Doneck - Stade Brest



18.45 RB Lipsko - Sporting Lisabon



21.00 AC Miláno - FC Girona



21.00 Sparta Praha - Inter Miláno



21.00 FC Arsenal - Dinamo Záhreb



21.00 Celtic Glasgow - Young Boys Bern



21.00 Feyenoord Rotterdam - Bayern Mníchov



21.00 Paríž St. Germain - Manchester City



21.00 Real Madrid - RB Salzburg







tabuľka po 6. kole:



1. FC Liverpool 6 6 0 0 13:1 18



2. FC Barcelona 6 5 0 1 21:7 15



3. FC Arsenal 6 4 1 1 11:2 13



4. Bayer Leverkusen 6 4 1 1 12:5 13



5. Aston Villa 6 4 1 1 9:3 13



6. Inter Miláno 6 4 1 1 7:1 13



7. Stade Brest 6 4 1 1 10:6 13



8. OSC Lille 6 4 1 1 10:7 13



........................................



9. Borussia Dortmund 6 4 0 2 18:9 12



10. Bayern Mníchov 6 4 0 2 17:8 12



11. Atletico Madrid 6 4 0 2 14:10 12



12. AC Miláno 6 4 0 2 12:9 12



13. Atalanta Bergamo 6 3 2 1 13:4 11



14. Juventus Turín 6 3 2 1 9:5 11



15. Benfica Lisabon 6 3 1 2 10:7 10



16. AS Monaco 6 3 1 2 12:10 10



17. Sporting Lisabon 6 3 1 2 11:9 10



18. Feyenoord Rotterdam 6 3 1 2 14:15 10



19. FC Bruggy 6 3 1 2 6:8 10



20. Real Madrid 6 3 0 3 12:11 9



21. Celtic Glasgow 6 2 3 1 10:10 9



22. Manchester City 6 2 2 2 13:9 8



23. PSV Eindhoven 6 2 2 2 10:8 8



24. Dinamo Záhreb 6 2 2 2 10:15 8



........................................



25. Paríž Saint-Germain 6 2 1 3 6:6 7



26. VfB Stuttgart 6 2 1 3 9:12 7



27. Šachtar Doneck 6 1 1 4 5:13 4



28. Sparta Praha 6 1 1 4 7:18 4



29. Sturm Graz 6 1 0 5 4:9 3



30. FC Girona 6 1 0 5 4:10 3



31. CZ Belehrad 6 1 0 5 10:19 3



32. RB Salzburg 6 1 0 5 3:18 3



33. FC Bologna 6 0 2 4 1:7 2



34. RB Lipsko 6 0 0 6 6:13 0



35. SLOVAN BRATISLAVA 6 0 0 6 5:21 0



36. Young Boys Bern 6 0 0 6 3:22 0