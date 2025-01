Australian Open 2025: Djokovič zdolal Carlosa Alcaraza a v semifinále dvojhry si zahrá so Zverevom

Duel medzi Djokovičom a Alcarazom sa od úvodu vyznačoval vysokou intenzitou. O osude prvého setu rozhodol deviaty gem, v ktorom Španiel prelomil podanie Srba. Djokovič sa rýchlo otriasol a na začiatku druhého dejstva si vybudoval náskok 3:0. Alcaraz síce v ďalších minútach vyrovnal na 3:3, no koncovka patrila "Nolemu".

Aj v treťom sete mal navrch bývalý líder svetového rebríčka, keď Alcaraza brejkol v šiestom i ôsmom geme. Na začiatku štvrtého dejstva odskočil Djokovič Španielovi na 3:1 a ôsmy vzájomný zápas už dotiahol do úspešného konca. V desiatom geme premenil pri vlastnom servise hneď prvý mečbal a upravil bilanciu s Alcarazom na 5:3.

Španielsky tenista Carlos Alcaraz chcel v utorkovom štvrťfinále Australian Open proti Novakovi Djokovičovi viac vyťažiť zo súperových problémov so stehnom. Srbovi podľahol v štyroch setoch 6:4, 4:6, 3:6, 4:6 a na úvodnom grandslame sezóny tak zostáva jeho maximom stále postup medzi najlepšiu osmičku.



Djokovič absolvoval na konci prvého setu ošetrenie ľavého stehna, ktoré ho trápilo aj v druhom dejstve. Práve z toho chcel Alcaraz vyťažiť viac. "Cítil som, že mám zápas pod kontrolou a dovolil som mu vrátiť sa doň. To bola moja najväčšia dnešná chyba. V druhom sete som mal hrať o trochu lepšie a dostať ho viac na limit. Videli sme, že má problémy sa hýbať. Mal som naňho zatlačiť viac ale neurobil som to. Potom sa cítil lepšie a hral na vyššej úrovni," citovala mladého španielskeho tenistu agentúra AFP.



Tridsaťsedemročný Djokovič má na konte 24 grandslamových titulov, z toho desať na Australian Open. V Melbourne triumfoval naposledy pred dvoma rokmi, vlani vypadol v semifinále s neskorším talianskym víťazom Jannikom Sinnerom. Tento raz ho v boji o finále čaká duel proti Alexandrovi Zverevovi z Nemecka.

"Želal by som si, aby dnešný zápas s Carlosom bol finálový. Bol to jeden z top duelov mojej kariéry. Na akomkoľvek kurte, nielen v aréne Roda Lavera," uviedol Djokovič v pozápasovom interview s bývalým americkým tenistom Jimom Courierom. So Zverevom má Srb priaznivú bilanciu 8:4. "Je jedna hodina po polnoci austrálskeho času. Neviem, či Sascha vydržal pozerať môj zápas do konca. Ja musím teraz hlavne dobre zregenerovať, aby som mohol podať maximálny výkon proti súperovi, ktorý je vo forme," dodal Djokovič.

Druhý nasadený Zverev zvíťazil nad Američanom Tommym Paulom 7:6 (1), 7:6 (0), 2:6, 6:1.

Štvrťfinále:

Novak Djoković (Srb.-7) – Carlos Alcaraz (Šp.-3) 4:6, 6:4, 6:3, 6:4, Alexander Zverev (Nem.-2) – Tommy Paul (USA-12) 7:6 (1), 7:6 (0), 2:6, 6:1

Správu budeme aktualizovať