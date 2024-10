Guardiola si zaspomínal na Dubovského, pred Slovanom má rešpekt

Futbalisti Manchestru City sú pred 2. kolom ligovej fázy Ligy majstrov na pôde Slovana Bratislava veľkými favoritmi. Uvedomuje si to aj ich tréner Pep Guardiola. Úspešný kouč verí, že jeho zverenci túto rolu zvládnu a pripíšu si tri body.





"Citizens" túto súťaž v sezóne 2022/2023 vyhrali a pravidelne v nej už roky hrajú v neskorších termínoch vyraďovačky. Sú však oslabení, keďže im chýbajú Rodri, Oscar Bobb, Nathan Aké a aj režisér hry Kevin De Bruyne. Belgičan má svalové zranenie. "Zrejme bude k dispozícii až po reprezentačnej prestávke, neviem," uviedol tréner anglického šampióna.Guardiola potom dostal viaceré otázky od britských novinárov k jeho hráčom, no zaujala najmä tá, čo hovorí na súpera. "Videl som zápas proti Celticu v Glasgowe, výsledok nebol pre Slovan dobrý. Ale v určitých momentoch sa nebál hrať a robil správne veci. Neviem ako budú hrať zajtra v defenzíve, či budú opatrnejší, ale neboja sa hrať a spojenie s útočníkmi majú naozaj dobré. Ja mám veľký rešpekt pred všetkými tímami, najmä keď hráme vonku. Ale dúfam, že sa nám opäť podarí byť agresívnym tímom a uhráme výsledok, ktorý potrebujeme."

Tréner Slovana Vladimír Weiss zložil na predzápasovej tlačovej konferencii Guardiolovi kompliment, keď ho prirovnal k jeho krajanovi Gaudímu - architektovi monumentálneho barcelonského kostola Sagrada Família. "Je to pre mňa veľký kompliment, ďakujem zaň," uviedol 53-ročný Španiel.



Vzápätí si zaspomínal aj na hráča, ktorého si spája so slovenským futbalom: "Peter Dubovský. Neuveriteľný futbalista, ktorý tragicky zahynul. Ja som si po jeho smrti poplakal, pretože to bol milý človek a smútok z tej nehody bol veľký. Som rád, že spoznám Slovensko, je to príležitosť spoznať nejaké miesto a vždy objavíte aj nejakých nových hráčov a nové nápady pre trénerov."



Víťaz uplynulých štyroch ročníkov najvyššej anglickej súťaže chce po bezgólovej remíze s Interom Miláno v ouvertúre novej edície LM uspieť. "Začíname za stavu 0:0 a hrať bude jedenásť hráčov proti jedenástim. Máme rovnaké poveternostné podmienky. Takže musíme dokázať, že sme lepší. Slovan má svoju silu, ale má aj slabiny. Je to pre nás veľmi dôležitý trojbodový zápas," povedal španielsky kouč.