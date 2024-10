Na 101. ročníku Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach aj bude premiéra biatlonistky I. Fialkovej

Na štart 101. ročníka Medzinárodného maratónu mieru (MMM) v Košiciach sa v nedeľu 6. októbra postaví aj bývalá slovenská biatlonová reprezentantka Ivona Fialková. Jej prvý pokus o pokorenie 42-kilometrovej trati prišiel po niekoľkých absolvovaných polmaratónoch. Podľa riaditeľa MMM Branislava Koniara však budú patriť k hlavným ašpirantkám na slovenské prvenstvo medzi ženami iné vytrvalkyne, boj o prvenstvá sa tradične očakáva od africkej špičky, ktorá príde s pozoruhodnými osobnými rekordmi.





Pre 29-ročnú Fialkovú však nepôjde o prvú skúsenosť s MMM, vlani sa na ňom zúčastnila spoločne so sestrou Paulínou v disciplíne minimaratón (4 km). "Vedela som, že po skončení aktívnej biatlonovej kariéry sa vrátim k behu ako takému. Zatiaľ mám skúsenosti iba s polovičnou traťou, no teraz prišiel čas odbehnúť celý maratón. Vôbec nebolo ťažké vybrať si miesto na túto premiéru. Od začiatku som vedela, že to bude legendárny košický maratón. Už dlho sa naň veľmi teším," uviedla Fialková, ktorá sa zaradí k stovkám bežcov, ktorí si prvýkrát trúfnu na kráľovskú disciplínu. V roku 2024 absolvovala polmaratónske behy v Brezne (01:33:19 hod.) a v Rajci (01:43:13). "Myslím si, že si to príde hlavne užiť. Predpokladám, že jej ambície nebudú nejaké mimoriadne so snahou otvoriť novú kariéru a stať sa špičkovou bežkyňou. Jej výkony na polmaratónoch skôr spadali do kategórie "hobby." Viac sme zvedaví na Veroniku Páleníkovú, ktorá je pripravená na čas okolo 2:40 hod. a to by bol veľký prelom. S ambíciou bežať pod tri hodiny príde aj Košičanka Monika Kubáková. Sme zvedaví, ako im to vyjde," uviedol Koniar.V štartovom poli sa tradične predstaví aj plejáda afrických favoritov. Bude k nim patriť aj Asrar Hiyrden Abderehman z Etiópie, ktorého osobný rekord 2:04:43 z roku 2022 môže zvýšiť šance na útok na košický rekord. Zároveň ide o najlepší "osobák" spomedzi favoritov 101. ročníka MMM. "Pole favoritov vyzerá byť podľa "papierových" predpokladov veľmi silné. Uvidí sa však až na trati. Aj nedávno sme na maratóne v Berlíne videli úžasné zvraty a osobné rekordy, pri ktorých si niektorí zlepšili vlastné maximá aj o 5-6 minút. Myslím si, že aj vytrvalci s osobnými rekordmi približne 2:10 hod. môžu miešať karty a umiestniť sa veľmi vysoko," povedal Koniar.Chýbať nebude ani víťazka 100. ročníka MMM Keňanka Jackline Cheronová, ktorá vlani triumfovala s časom 2:23:43, no odvtedy si tento osobný rekord vylepšila v Hamburgu na 2:21:40. Naopak, v štartovom poli neuvidíme jedného z najväčších favoritov na titul pre najlepšieho Slováka Tibora Sahajdu, ktorého vyradili zdravotné problémy. "V januári bol mesiac vo Valencii a chystal sa na maratón v Seville. Tam to mal nádejne rozbehnuté, do 33. kilometra to vyzeralo na čas okolo 2:12 hod., no potom odstúpil. Neskôr sa vrátil s osobným rekordom na polmaratóne v Košiciach. Žiaľ, zdravotné problémy ho vyradili z účasti na MMM. Uvidíme, kto napokon získa titul majstra Slovenska," poznamenal Koniar.Roky 2023 a 2024 boli na MMM spojené s oslavami maratónskej storočnice. Vlani súviseli s jubilejným 100. ročníkom MMM, v súčasnosti si organizátori pripomínajú sto rokov od prvého ročníka. Ten sa konal 28. októbra 1924 a presne po sto rokoch, v posledný októbrový pondelok, dajú organizátori definitívnu bodku za oslavou storočnice. Bude ňou beh ôsmich bežcov, keďže presne toľko ich bežalo v premiérovom ročníku, k buste Vojtecha Bukovského na Námestí maratónu mieru v Košiciach.Pri príležitosti maratónskej storočnice sa organizátori rozhodli vydať aj špeciálnu poštovú známku. Stane sa tak iba piatykrát v histórii MMM, predtým boli vydané v rokoch 1956, 1980, 1997 a 2014. Jej nominálna hodnota bude 1,9 eura. Pre záujemcov bude k dispozícii v priestoroch maratónskeho Expa od piatka 4. októbra.

vizitky najväčších favoritov 101. ročníka MMM:



muži:



Asrar Hiyrden Abderehman (Etiópia, r. nar. 1999, os. rekord: 2:04:43)



Barselius Kipyego (Keňa, 1993, 2:04:48)



Hamin Ben Daout (Špan., 1996, 2:06:35)



Merhawi Kesete (Eritrea, 1986, 2:06:36)



Denis Chirchir (Keňa, 1990, 2:07:17)



Yacoub Labquira (Maroko, 1994, bez OR na maratónskej trati)



Mesfin Negusu (Et., 2000, 2:09:53)



Marek Hladík (SR, 1990, 2:22:14)





ženy:



Jackline Cheronová (Keňa, 1998, 2:21:40)



Rebbeca Sirwanei Tanuiová (Keňa, 1992, 2:23:09)



Ayantu Kumelová (Et., 1996, 2:24:29)



Nigsti Haftuová (Et., 1999, 2:25:42)



Beatrice Chepkemoi Mutaiová (Keňa, 1987, bez OR)



Veronika Páleníková (SR, 1996, 2:44:21)



Katarína Lovrantová (SR, 1985, 2:51:12)